外師教藝能科？請懸崖勒馬

教育部宣布進一步開放外籍教師進入中小學，教授藝能科及活動類等非學科領域課程。表面上是為舒緩師資不足，實則讓沉寂已久的雙語政策爭議再度浮上檯面。若未能正視問題根源，這項政策不僅無助於提升教學品質，更可能重蹈覆轍，對師培體系與教學造成難以彌補的傷害。

開放外師教授藝能科，最根本的問題在於混淆了教育目標與語言工具的主從關係。藝能科教育的核心，在於培養學生的核心素養與實作能力，其教學重點應是透過身體實踐與藝術感知，激發創造力與鑑賞力。藝能科不是雙語政策實驗場，不應將課堂時間轉化為英語會話的練習。

回顧近年中小學以英語進行學科教學的亂象，教師耗費大量心力進行語言轉換，導致教學節奏零碎，學科內容深度盡失，跟不上的學生淪為教室裡的「客人」，整體學習品質低落。如今將此模式複製至藝能科，是否重蹈英語至上覆轍？當外師因語言隔閡無法精準傳遞學科精髓，或教學設計被迫遷就學生英語程度而簡化內容，最終犧牲的將是學生對該學科的理解與熱情，豈非本末倒置？

中小學師資荒確實必須嚴肅面對，但若因此引進外師資源，更像一面照妖鏡，凸顯台灣教育資源分配不均的結構性問題。都會區學校憑藉較佳的財政條件與家長資源，勢必能吸引較優秀的外師，甚至形成「雙語藝能科」的菁英階級化現象。

反觀偏鄉與弱勢學校，連本國籍專任教師都難以補齊，遑論外師資源。可以預見，開放外師教藝能科，也將進一步擴大學生學習英語的城鄉差距，政策決策者成為加劇城鄉差距與惡性循環的共犯。

必須指出，師資荒的根本原因在於教職吸引力不足、教師勞動條件不佳，導致人才流失。開放外師短期看似可以應急，但就如同為漏水的水桶不斷注入新水，卻無視桶底的破洞。外師來台任教，除了語言隔閡，更面臨台灣教育文化、班級經營模式，甚至課程綱要的理解門檻。若缺乏系統性的輔導與支持機制，這些來自不同文化脈絡的教師，如何能精準掌握台灣學生的學習需求？為配合外師進行協同教學，是否進一步排擠各校早已捉襟見肘的師資調度？治本之道，還是應從大幅改善教師待遇與專業地位、減輕教育工作壓力著手，提升師培生投入教職的誘因。

歸根結柢，這一切亂象的根源，仍在於「二○三○雙語政策」的根本謬誤。將英語提升至近乎官方語言的地位，是昧於台灣社會語言使用現實的浪漫幻想。國際化不等於英語化，提升國際競爭力也非唯有英語授課一途，將寶貴的教育資源與學生學習時數，大量投入在成效存疑的英語教學，更可能導致學生英語能力未見提升，中文、母語、學科能力卻雙雙衰退的貧乏窘境。

既然過去幾年的實踐已證明此路不通，學者、教師與家長的反彈聲浪如此清晰，主事者理應拿出勇氣、懸崖勒馬，停止一切扭曲學科教學本質的試驗。政策的推動，不應基於政治意識形態或急功近利的短期考量，與其在藝能科引進外師這條錯誤道路上盲目狂奔，不如理性回歸教育專業，徹底正視目前學校教育面對的各種疑難雜症，方能守護孩子的受教權與台灣教育的未來。