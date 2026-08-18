經濟成長狂飆 多數家庭卻喊苦？

主計總處日前將今年經濟成長率上修至十一點○五％，可望創卅九年來新高。三天後，賴總統宣布，明年度中央政府總預算將增列二三五七億元，普發每人一萬元，讓「ＡＩ紅利、全民共享」。賴總統並坦言，經濟成長雖由全民共同創造，「每一個人感受到成長的速度，並不完全相同」。這句話或許比經濟成長率本身，更能點出台灣當前真正值得討論的經濟問題。

全球ＡＩ、高效能運算與雲端需求快速擴張，帶動台灣半導體、資通訊出口及相關投資，為經濟注入強勁動能。問題在於，ＧＤＰ衡量的是一國總體產出，不是每個家庭收入的成長率。晶片出口與企業投資可快速推高ＧＤＰ，但在餐飲、零售、旅宿或傳統產業工作的受雇者，不會因此在薪資單上看到等比的增加。

更值得注意的是，主計總處同日公布的家庭收支與薪資資料，出現另一個面貌。二○二五年每戶可支配所得中位數只增加百分之三點四，全時受雇者經常性薪資中位數也僅約四萬元，全國房價所得比仍接近九點五倍。民眾有感的不是ＧＤＰ增加多少，而是薪水扣掉房租、房貸與日常開銷後，生活還剩多少餘裕。

這一兩年同學陸續畢業、開始找工作，大家談的仍是工作不好找、起薪不高；即使找到工作，想到房價與生活成本，依然覺得買房遙不可及，更不敢思考結婚生子。到了中壯年，壓力則換成「上有老、下有小」，一邊要負擔孩子教育與家庭開支，一邊開始面對父母照顧、醫療與長照需求。這些看似瑣碎的日常，正是民眾理解經濟最直接的方式，有感的不是ＧＤＰ成長多少，只有生活中每筆不易承擔又不得不花的錢。

明年度歲入因經濟成長而上修，政府表示即使增列二三五七億元普發現金，仍可維持歲入歲出平衡、實質零舉債。總統更指出，一萬元可用於孩子教育、長輩照顧、減輕家庭負擔，也可以增加消費。至少在政府的論述中，這筆錢不是紓困，而是把經濟成長成果直接分回家庭。

然正因政府將它定義為「共享ＡＩ紅利」，政策討論就不能停在「發不發得起」；一次性現金最容易被看見，但也最容易消失。一個家庭收到一萬元，可能拿去繳房租、孩子的學費或父母的醫療照顧，的確很有感；但一年一年過，房租仍要繳、孩子仍要養、長輩仍需要照顧。值得檢討的還是經濟成長對實質改善薪資、地方產業與家庭生活的機制是否健全。

對普通家庭而言，真正的「ＡＩ紅利」不該只是在某天帳戶多了一萬元。政府既然說經濟成長的果實要由全民共享，最終的衡量標準就不該只是ＧＤＰ增加多少，或全民共領了多少錢，而是應回到最樸素的問題：台灣經濟高速成長後，多數家庭日子是否更好過、更敢規畫未來？