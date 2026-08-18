普發1萬 能拉抬綠營選情？

地方選舉前賴總統宣布，憑藉半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修，明年將普發一萬元，讓全民共享經濟成長成果。無疑，這有利於選民一時的滿意。而據《美麗島電子報》七月民調顯示，總統的施政滿意度達到四成四七，顯示總統已擺脫大罷免挫敗後滿意度一度跌破三成的低谷。

去年的大罷免未能達到預期政治目標，對民進黨造成強烈衝擊；然而，這股低迷並未固化為對賴個人的長期否定，筆者認為，其支持底盤能重返四成以上，關鍵因素在於：

首先，泛綠基本盤重新凝聚。大罷免結束後，國內政治主軸逐步轉向經濟、國安、外交與地方選舉等。這減少中間與淺綠選民的政治疲倦感，使原本暫時離隊的支持者歸隊。尤其在兩岸與區域安全形勢升溫時，政黨支持者的「聚攏效應」極顯著。

其次，從政治動員轉向民生治理。施政論述明顯提高對「打造好生活」的關注，尤其是甫剛結束全代會後，重點涵蓋婚育居住減稅、擴大婚育宅、企業托育租稅優惠及教育住宿補貼等。這使賴總統形象某種程度建構出減輕家庭負擔的的形象。

復次，經濟成果與對外談判的加分效果。台美貿易談判成果公布後，賴信任度曾拉升至四成六九，民調回升並不單純依賴綠營基本盤，談判結果確實吸納跨黨派認同。

再者，總統高度重新凌駕政黨衝突之上：就職兩周年後，賴總統較常在國防轉型、經濟布局、民主治理與國際外交等宏觀層面發聲；其外交政策滿意度甚至一度超過五成四。當總統發揮國家元首的高度時，即使個別內政事件如毒油事件爆發引發爭議，也不致於讓滿意度大幅崩跌。

最後，回歸結構性支持平準區。大罷免後三成低迷民調，屬於特殊受挫期，並非常態；隨著罷免效應淡化、泛綠選民回流，加上前述民生與外交政策獲部分中間選民認同，民調自然回歸。

然而，儘管民調回升，四成五支持度仍非絕對穩固的「高滿意度」，決定地方選舉成敗的關鍵，不在於能否守住深綠板塊，而在於那一、二成的中間選民能否持續支持。以當前賴的滿意度來看，其對地方選舉的政治影響，正由負面拖累轉為有限正面，但尚不足以形成全國性拉抬效應。

相較於去年跌至三成時成為地方參選人避之唯恐不及的包袱，賴總統當前看似能穩定綠營基本盤並提升投票意願。然他仍缺乏強大政治光環，尚難形成「母雞帶小雞」效應，這或許可從新北市、台東縣與基隆市的民進黨參選人還請出蔡前總統擔任總部主委見端倪。

地方選舉高度依賴參選人特質、地方派系網絡、在地施政滿意度以及藍白陣營合作的整合程度。賴總統的滿意度屬於可助選，但未成主導選舉的力量，難以吸納跨黨派的龐大選票。賴要轉向成為黨內參選人的「中性偏正資產」，有賴於提升這三個月的施政滿意度。這將成為究竟是賴發揮「母雞帶小雞」動能，或是地方參選人採「選戰地方化切割」之關鍵。