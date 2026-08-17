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韌性非噤聲 防介選更不能傷民主

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）

為期十天的城鎮韌性演習剛落幕，無人機國家隊、中共「北戴河會議」與中國介選等議題，又成為朝野攻防焦點。從近年的政治語彙來看，「韌性」、「國家隊」與「介選」幾乎已成為選舉時的固定用語。它們原本涉及國家安全、社會防護與民主制度，卻也因頻繁被政治操作，而成為情緒動員的口號。

真正的國家韌性，不能只是要求人民「自己撐住」。如果政府把韌性理解成民眾面對停電、災害、資訊戰或戰爭風險時的自我承擔，那麼韌性就可能變成政府卸責的另一種說法。真正的韌性，應建立在可信賴的制度、透明的資訊與可被檢驗的決策之上。

特別是如果政府說有威脅，就應說明威脅從何而來；政府說有介選，就應提出相應證據；政府要推動重大安全政策，也應讓社會理解政策依據及可能代價。只有讓人民知道「為什麼」，社會才可能真正形成共識。否則，一味要求大家相信政府，並不能增加韌性，反而可能消耗人民對制度的信任。

「國家隊」也是如此。國家隊不應被理解成所有人都須支持政府。民主國家的國家隊，本來就應包括政府、專業公務體系、企業、媒體、公民社會及在野政黨。這些力量可以有不同立場，甚至彼此批判，卻共同遵守制度規則。團結不是所有人說同一句話，而是在不同意見中仍能共同守住國家運作底線。

如果政府以國安之名排斥監督，甚至把政策批評者一律貼上「不顧大局」的標籤，反而會削弱國家的免疫力。因為一個只能接受掌聲、不能容忍質疑的體制，在危機真正來臨時，往往最容易出現資訊失真與決策盲點。

至於中國介選，更不能掉以輕心。中國對台灣的政治、資訊、經濟及社會影響，確實可能發生，台灣當然有必要防範外部勢力干預。但「反介選」不能停留在政治指控，更不能把不同立場直接等同於境外操弄。

每項介選指控都應有具體證據、清楚法律依據及適當程序。哪些已查證、哪些仍在調查、哪些只是風險研判，政府都應清楚區分。否則，真正的外部干預還未被有效阻絕，台灣社會卻先因猜疑而彼此撕裂。這恰恰可能是外部干預者最樂見的結果。

更重要的是，如果平時缺乏制度建設，選前才大肆宣講、選後便束之高閣，那麼「介選」很容易成為選舉攻防的政治口號。政府真正應做的，是長期強化政治獻金透明、數位廣告揭露、平台治理、媒體識讀、資安防護及跨部門查核機制，並定期公布案件進度，讓社會能夠區分事實、風險與猜測。

民主社會既不能對中國介選掉以輕心，也不能讓恐懼支配所有判斷。台灣真正需要建立的，是一套即使政黨輪替、政治立場不同，仍然可以運作的國家安全制度。這套制度不應依賴任何政黨的道德優越感，而應依靠法律、證據、程序與公開監督。韌性的核心，說到底，是人民相信制度即使犯錯也能被糾正，相信不同立場仍可以在同一套規則下競爭，也相信政府不會把人民的疑問視為敵意。

真正強韌的台灣，不是讓所有人接受同一種答案，而是即使面對外部壓力，人民仍敢說真話、問問題，政黨仍能公平競爭，政府仍必須接受監督。

介選 韌性 中共

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