預算入袋 朝野善意別出袋

延宕多時的今年度中央政府總預算案，終於在立法院三讀通過。雖創下總預算通過最晚紀錄，所幸未再拖延至與明年度總預算重疊審查，否則新舊預算相互擠壓，不僅立法院疲於奔命，也將影響政府施政與人民權益。

此次總預算能完成審議，關鍵在朝野終於願意各退一步。經多方協調，原本數量龐大的保留案縮減至七十五案，顯示在野黨願為國家運作釋出善意。國民黨團總召傅崐萁積極協調卻未居功，並以「無聲勝有聲、家和萬事興」回應黨內雜音，展現了顧全大局、凝聚團結的政治智慧。

立法院長韓國瑜在議事過程中，不僅維持議長應有的中立，也對在野黨團提出批判與提醒，並呼籲行政部門不要再以不副署、不公布、不執行的方式處理國會通過的法案。議長不是執政黨的傳聲筒，也不是在野黨的啦啦隊；對朝野都能說真話，才是國會議長應有的高度與風範。

韓院長與傅總召之間的隔空過招固有新聞性，但雙方最後仍放軟姿態、維持溝通。政治若只爭一時口舌輸贏，輸掉的是國家，願意留一步給對方才能多開一條路。然總預算三讀後餘波未平，賴總統批評立法院「需要上憲政課」，在野黨則反批不要把「國會監督」偷換成「阻礙進步」；朝野再度交鋒，讓得來不易的協商氣氛消散。

總統固有表達立場的權利，但身為國家元首更應調和鼎鼐；國會也應以實質審查回應質疑，避免政治攻防取代政策論證。

立法院審查、刪減、凍結預算本是國會職責，但預算刪凍也應合理，不能為反對而反對。行政部門若認為窒礙難行，應循憲政程序、法律救濟或朝野協商處理，而非使出不副署、不公布、不執行的政治手段，才是尊重立法權與國會尊嚴。預算既已「入袋」，行政院接下來仍有「追加預算」、無人機相關條例等重要議案；立法院也將面對軍人待遇、年金及重大民生法案，是考驗朝野政治智慧的下一戰。行政院不能把「追加預算」當成恢復遭刪減項目的便捷工具，立法院也不宜把每項政策都變成政黨角力，追加預算仍應由國會實質審查。

朝小野大是政治現實，執政黨應正視民意，不能以政治動員取代國會協商。重要法案及人事同意權案若能事前溝通，甚至邀請在野黨推薦適任人選，則較易形成共識。先前中選會人事案已有跨黨派協商經驗，可為未來重要人事案參考，政治口水解決不了民眾難題。

總預算三讀雖不是朝野鬥爭的終點，卻應是政治重新出發的起點。預算入袋，善意不能也跟著出袋；執政黨依法行政、在野黨理性監督、國會議長公正主持。民眾期待的不是誰把誰打倒，是誰能把事情做好。