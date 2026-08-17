讀家觀點／偽善的「普特共融教育」可以休矣

日前台中某國中進行國一新生輔導，竟發生老師因管教學生而遭特教生攻擊、恐致傷殘的事件，「普特共融教育」的適當性獲得關注。

所謂普特共融教育，係反思原本為特教生（尤指身心障礙類）設立專門學校的政策，認為特教生終有進入社會的一天，為使其早日熟悉如何與一般人相處，並讓一般人盡早對身心障礙人士有正確瞭解、能以平常心對待、消弭既定標籤，於是主張將障礙程度較輕的特教生與一般生混編、合班上課，再視情況另為特教生安排輔導課程。理想不可謂不美，回歸現實卻是不食人間煙火。

提出普特共融教育的「專家學者」對特教生的認識，大概僅及於單純輕度智能障礙、肢體障礙之類，殊不知身心障礙類別亦日趨複雜，尤其許多還是複合型（合併二種以上障礙），若具有攻擊與暴力傾向者，一旦發生狀況，請問一般師生有什麼條件應對？這對特教生真有幫助？

或謂具有攻擊、暴力傾向之特教生究屬少數，然其他特教生在普特共融班級裡仍有或大或小的問題，不能因沒上新聞就當作不存在。種種問題反映出普特共融政策的缺失：只考慮特教生，對一般生的需求、身心壓力卻有欠關照，更遑論一般教師面對一班二、三十名學生已左支右絀，再加上特教生混編入班，如何負荷得了？只關注群體中少數人的需求，卻忽略大多數人的權益，政策即使再有崇高理想也勢必出問題。

普特共融教育的初衷，乃著眼於特教生的群育問題，為其日後融入社會而準備；然特教生的狀況本因人而異，其學習計畫，每每需參酌包含醫師建議在內的各項專家意見而量身訂做，群育自也不例外。普特共融教育卻妄圖藉由教師對一般生的知識宣導、道德勸說，並假設一般生都能理性、成熟地接納特教生的與眾不同，以達成特殊生與一般生和睦共處的理想。

昔日修習特教課程時，某次台上教授講得感人肺腑，同學們也聽得熱血沸騰之際，一位回鍋補修特教學分的在職中學教師卻說，其服務學校有名特教生，會朝師生砸課桌椅、害人腦震盪；又曾在下課時間取來清潔廁所用的鹽酸往樓下潑灑，造成許多學生受傷。那位老師問教授該如何處理？教授沉默了、同學們也冷靜了。

提出任何理念或政策，都應盡可能照顧到所有相關人員的權利，力求面面俱到。普特共融教育是當年教改提出的政策之一，其弊端也已陸續浮現；制度的實踐已證明，這是把特殊教育的成本轉嫁至一般生及非特教專長的教師身上。

此次教師遇襲，實為檢討特教政策契機，切莫再為錯誤政策塑造偽善形象，甚至如某些團體宣稱的「老師受些委屈又不會怎麼樣？」一味要求老師忍氣吞聲。「珍愛生命、遠離教職」將成為愈來愈多教師的選擇，教育的全面性崩潰也就不遠矣！