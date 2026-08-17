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放寬外師任教科目 先做好配套

聯合報／ 蔡田／退休教師（台北市）

為達成二○三○雙語政策目標，教育部日前修正「各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法」，擴大高級中等以下學校外籍教師的任教範圍，除語文領域外，未來外師也可依其專長教授藝能、活動等相關領域或科目。政策立意或許是希望增加雙語教學多元性，但筆者認為，放寬外師任教範疇仍應審慎，千萬不可操之過急。

首先，聘用契約與實際工作內容須充分銜接。外師對聘用契約及工作內容往往相當重視，若學期開始後才調整授課內容和範疇，外師態度多會非常堅持，這會增加學校溝通協調困難。教育部放寬政策固然容易，但執行時不能只靠學校自行摸索。

其次，外師的穩定性也是學校得面對的問題。筆者服務學校時，就曾發生外師學期中「不告而別」。萬一因教學適應不良、溝通不順或工作期待落差中途離開，學生學習權益及學校課務安排勢必受影響。

而外師即使具備優良語言能力，也不代表就具備台灣學校藝能、健體等課程的教學專業。外師是否真正了解台灣課綱、課程目標與校園文化，並能將自身專長轉化為適合台灣學生的教學內容，有待觀察。

此外，目前外師在部分教學情境下採協同教學模式，未來如何與本國教師分工，也須有清楚規範。若每堂課都需中外師共同備課、協同教學，人力調度是否反而受限？若不需協同教學，又如何確保課程品質及學生學習權益？教育部都應說清楚講明白。

筆者並非反對外師投入非語文領域，而是認為「放寬可以，品質把關更不能放鬆」。既然教育部已開放政策，更應同步建立明確資格認定、專長審查、課程銜接、教學評鑑及退場機制。建議先從少數學校、小規模課程試辦；確認學生學習成效良好、師資合作順暢、學校行政運作沒問題，再逐步擴大。

教育部若真心要把雙語教育做好，更應謀定而後動，先把資格與配套做好，再談全面推動，才是對學生、家長及第一線教師真正負責的態度。

雙語政策 教育部

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