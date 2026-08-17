聽新聞
0:00 / 0:00

超市能支援收銀 誰來支援授課

聯合報／ 李芳遠／國中教師（台南市）

還有兩周就要開學，許多學校的教師缺額卻仍未補齊。過去談到教師荒，大家想到的可能是偏鄉、理工科或特殊專長教師難找；如今情況卻已逐漸擴大，許多名校也都找不到人，甚至連一個完整學年的文科教師代理缺都乏人問津。更令人憂心的是，當缺額遲遲補不滿，甄選門檻也開始一再下降。過去各校即使缺老師，多少還會秉持「寧缺勿濫」的底線；如今三招、四招之後，只要大學畢業就能報名，甚至到了「有報就有機會上」的地步。

問題是，「招得到人」就等於解決教師荒嗎？一名非本科系的大學畢業生，不僅沒有完整的教育訓練，也缺乏實際教學經驗，卻得在短時間內站上講台、面對一個班級。教材怎麼教、學生不會怎麼補救、班級秩序怎麼維持、親師溝通怎麼處理，這些能力絕不是拿到一張大學文憑就能立即具備。

當然，非本科系教師不代表一定教不好，有些甚至可能成為非常優秀的老師。問題在於，當「例外」逐漸成為「常態」，等於是拿學生的受教品質替崩壞的教育環境埋單。若教師工作仍然充滿行政負擔、親師壓力與申訴風險，老師又缺乏足夠的支持與合理的管教空間，那麼即使再怎麼喊「缺老師」，有證照的師培生也不會願意走進校園。

超市櫃檯缺人手時，大家會聽見熟悉的廣播說「請支援收銀！」如果有一天，學校也只能不停喊「請支援上課！」這就不是一句好笑的廣播詞了。為什麼老師愈來愈難找？為什麼年輕人不願投入？為什麼代理教師留不住？為什麼有些學校一到開學就得為教師缺額傷腦筋？待遇該提升就提升、行政負擔該減輕就減輕，教師合理的管教該恢復就恢復，教育不能靠「有就好」，孩子的學習不能靠運氣。

老師不是收銀員，缺人時喊一聲「支援」就能立即補位；教育也不是商品，缺貨時換一個人上架就能繼續販售。超市店員可以支援收銀，但誰來支援授課？若找不到老師的情況持續惡化，教師荒就不單純只是學校的人事問題，而是整個教育環境的警鐘。

教師荒 教育 代理教師 教師缺額 老師

延伸閱讀

缺乏約束機制…教師「報到沒來」 校長被迫兼課

【重磅快評】老師的命也是命 教育部要漠視多久？

特教助理員人數追不上特教生 教團籲推普特融合先補足人力

避貼標籤 教團籲設教師私密諮商專線

相關新聞

韌性非噤聲 防介選更不能傷民主

為期十天的城鎮韌性演習剛落幕，無人機國家隊、中共「北戴河會議」與中國介選等議題，又成為朝野攻防焦點。從近年的政治語彙來看，「韌性」、「國家隊」與「介選」幾乎已成為選舉時的固定用語。它們原本涉及國家安全、社會防護與民主制度，卻也因頻繁被政治操作，而成為情緒動員的口號。

117「虎年大限」 私校師的失業恐慌

「我們學校到底能再撐多少年？」已成為大批私校教職員的集體焦慮。就在大學分科測驗放榜前，教育部公布了最新統計數字，一一七年「虎年大限」時大一新生人數將跌到十八點六萬的谷底，而未來十六年，大學生數會以平均年少一點一萬的驚人幅度下滑。

超市能支援收銀 誰來支援授課

還有兩周就要開學，許多學校的教師缺額卻仍未補齊。過去談到教師荒，大家想到的可能是偏鄉、理工科或特殊專長教師難找；如今情況卻已逐漸擴大，許多名校也都找不到人，甚至連一個完整學年的文科教師代理缺都乏人問津。更令人憂心的是，當缺額遲遲補不滿，甄選門檻也開始一再下降。過去各校即使缺老師，多少還會秉持「寧缺勿濫」的底線；如今三招、四招之後，只要大學畢業就能報名，甚至到了「有報就有機會上」的地步。

讀家觀點／偽善的「普特共融教育」可以休矣

日前台中某國中進行國一新生輔導，竟發生老師因管教學生而遭特教生攻擊、恐致傷殘的事件，「普特共融教育」的適當性獲得關注。

放寬外師任教科目 先做好配套

為達成二○三○雙語政策目標，教育部日前修正「各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法」，擴大高級中等以下學校外籍教師的任教範圍，除語文領域外，未來外師也可依其專長教授藝能、活動等相關領域或科目。政策立意或許是希望增加雙語教學多元性，但筆者認為，放寬外師任教範疇仍應審慎，千萬不可操之過急。

預算入袋 朝野善意別出袋

延宕多時的今年度中央政府總預算案，終於在立法院三讀通過。雖創下總預算通過最晚紀錄，所幸未再拖延至與明年度總預算重疊審查，否則新舊預算相互擠壓，不僅立法院疲於奔命，也將影響政府施政與人民權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。