超市能支援收銀 誰來支援授課

還有兩周就要開學，許多學校的教師缺額卻仍未補齊。過去談到教師荒，大家想到的可能是偏鄉、理工科或特殊專長教師難找；如今情況卻已逐漸擴大，許多名校也都找不到人，甚至連一個完整學年的文科教師代理缺都乏人問津。更令人憂心的是，當缺額遲遲補不滿，甄選門檻也開始一再下降。過去各校即使缺老師，多少還會秉持「寧缺勿濫」的底線；如今三招、四招之後，只要大學畢業就能報名，甚至到了「有報就有機會上」的地步。

問題是，「招得到人」就等於解決教師荒嗎？一名非本科系的大學畢業生，不僅沒有完整的教育訓練，也缺乏實際教學經驗，卻得在短時間內站上講台、面對一個班級。教材怎麼教、學生不會怎麼補救、班級秩序怎麼維持、親師溝通怎麼處理，這些能力絕不是拿到一張大學文憑就能立即具備。

當然，非本科系教師不代表一定教不好，有些甚至可能成為非常優秀的老師。問題在於，當「例外」逐漸成為「常態」，等於是拿學生的受教品質替崩壞的教育環境埋單。若教師工作仍然充滿行政負擔、親師壓力與申訴風險，老師又缺乏足夠的支持與合理的管教空間，那麼即使再怎麼喊「缺老師」，有證照的師培生也不會願意走進校園。

超市櫃檯缺人手時，大家會聽見熟悉的廣播說「請支援收銀！」如果有一天，學校也只能不停喊「請支援上課！」這就不是一句好笑的廣播詞了。為什麼老師愈來愈難找？為什麼年輕人不願投入？為什麼代理教師留不住？為什麼有些學校一到開學就得為教師缺額傷腦筋？待遇該提升就提升、行政負擔該減輕就減輕，教師合理的管教該恢復就恢復，教育不能靠「有就好」，孩子的學習不能靠運氣。

老師不是收銀員，缺人時喊一聲「支援」就能立即補位；教育也不是商品，缺貨時換一個人上架就能繼續販售。超市店員可以支援收銀，但誰來支援授課？若找不到老師的情況持續惡化，教師荒就不單純只是學校的人事問題，而是整個教育環境的警鐘。