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117「虎年大限」 私校師的失業恐慌

聯合報／ 翟敬宜／高教工會副理事長（台北市）

「我們學校到底能再撐多少年？」已成為大批私校教職員的集體焦慮。就在大學分科測驗放榜前，教育部公布了最新統計數字，一一七年「虎年大限」時大一新生人數將跌到十八點六萬的谷底，而未來十六年，大學生數會以平均年少一點一萬的驚人幅度下滑。

放榜後白紙黑字的缺額，加上年底公布的新生註冊率和就學穩定度，哪些大學在一一七年前就會搖搖欲墜不難預期。私校退場和學生數遞減，交織出強勁的危機意識。面對教職員可預見的失業潮，教育部就算提撥了私校退場基金，讓退場學校教職員可多領幾個月慰撫金；也推出被戲稱為教授一○四的「大專校院高等教育人力躍升資通訊平台」，卻安定不了高教圈裡中年失業的恐慌潮。

少子化不是現在才開始，一一七年虎年大限從上一個虎年就已是關鍵字。學生就是這麼少，國立大學不怕，頂多公公併；但私校就算家底雄厚，也要看主事者有無抵禦冰山的策略和執行力。

不少私立大學這幾年開始寄存招生名額，或各種上有政策下有對策。知道要「轉型」、「精緻化」，但只是把不好招生的院系合併，或申請更改系名，加個夠潮的「智慧」、「ＡＩ」、「科技」、「創新」，想辦法審核通過以求續命三年不停招

學校要鎖定什麼方向發展，建立自己的差異性和品牌力，並認真於教學環境與資源的優化，是所有大學校長的必考題。可惜砸大錢做宣傳說自己好棒棒的學校所在多有，但各種軟硬體經費的緊縮只有私校裡的自家人清楚，一說要採購就被老闆打槍退件。

不建設，哪來的優化？沒方向，要怎麼轉型？消極的氛圍，讓私校教職員只能自行求生。各階段招生放榜前，系所主管心情緊繃到最高點，放榜後老師們還要call out給新生親切問候催報到。萬一註冊率不及格，搞成要併系停招，最後甚至可能遭學校資遣，那還得了？

火燒眉毛，急的通常不是校長，而是沒了這份工作，下個頭路不知在哪的教職員。大學教師的特性，在於職涯「跨領域」的難度太高，能跳船的早逃了，跳不了的只能待下去，年齡愈大，換校機會愈低；等真正面臨退場時，也只期待能拿的資遣費慰撫金都拿得到。

一一七年之後，退場已不可免的必然發生，法規的支撐至關重要。私校退場雙軌制的漏洞必須防堵，私校即便依私校法自行聲請停辦，也應依退場條例辦理，董事會改組、校產歸公，更重要的是讓教職員除原本的退休金或資遣費之外，還能領到退場基金提供的慰撫金。

私校退場將造成中年失業潮，學生被安置後適應不良會有休退學潮，少子化不是他們的錯，痛苦卻是這群人在吞。高教危機並非一朝一夕，學校和政府有責任思考更有效的解方，至少要做到維護教職員生的權益，讓傷害降到最低。這一切，靠的是誠意和行動力。教育部和校長們，請加油。

私校 失業 高教 少子化 停招

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