中美間求生 台灣需告別道德二元論

近日漢光演習，賴政府意圖展現全社會防衛韌性、以此告訴美國台灣自我防衛的決心；但在美國這一邊，華盛頓仍深陷烏克蘭與中東雙線泥淖，使其對印太盟友的軍備交付與安全承諾面臨嚴峻的產能與戰略透支。這種強烈的國際現實，恰恰給台灣社會敲響一記警鐘：將自身命運寄託「民主對抗威權」的道德敘事，在殘酷地緣現實面前顯得蒼白無力。

冷戰落幕後的三十年間，西方世界普遍沉浸在「歷史終結」的樂觀氛圍中，深信自由民主、全球化與國際規則能消弭衝突，帶來永久和平。然而，放眼當今國際局勢—烏克蘭戰火未歇、中東危機頻傳、美中在印太地區的角力全面升溫，種種動盪宣告著：國際政治底層邏輯，從未擺脫以實力與均勢為核心的「大國博弈」。

芝加哥大學政治學教授米爾斯海默所倡導的「進攻性現實主義」，為當前亂局提供了最為透徹的鏡像。這項理論認為，國際體系本質上處於沒有最高執法權力的「無政府狀態」，各國無法確知他國的真實意圖，因此唯有盡可能最大化自身實力、建立局部優勢，才能確保最基本的生存安全。

在現實主義視角下，美中博弈絕非善惡之爭，而是守成霸權維持全球主導地位、與崛起大國尋求地緣安全邊界的必然碰撞。對華盛頓而言，確保自身霸權與印太主導地位是最高戰略利益；對北京而言，伴隨經濟與軍事實力增長，尋求周邊地緣安全與戰略縱深，同樣是符合生存邏輯的必然推力。

然而，近年來美國仍試圖以道德意識形態包裝其地緣擴張，卻因「多線作戰」而陷入戰略透支：美國試圖在歐洲全面壓制俄羅斯、同時在中東維持對盟友的安全承諾，這不僅嚴重消耗了自身的工業製造能量與戰略資源，更在客觀上促成了中俄全面戰略協作。

對身處地緣風暴核心的台灣而言，最危險的陷阱莫過於深陷「道德二元論」的霸權幻象—誤將大國基於自身利益的算計，視為道義承諾；誤以為只要高舉價值觀大旗，就能免於大國博弈的現實殘酷。

當愈來愈多南方國家拒絕選邊站、多極化格局加速成形之際，台灣亟需告別非黑即白的道德宣傳，重拾外交上的戰略節制與現實理性。唯有認清實力邊界，在強權碰撞的夾縫中精準尋求避險與平衡空間，台灣才能在動盪的新世界格局中，保全自身的生存與和平。