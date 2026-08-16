賴執政嘸半步 選舉就抗中

隨著選舉逼近，賴總統還是舉起了慣用的抗中大旗，在高雄輔選時公然宣稱「北戴河會議下達對台四項重要指示」，使地方選舉瞬間「諜影幢幢」；同時，一輛從大陸進口零件、在台灣組裝的張雪機車，被經濟部大張旗鼓查扣，也成了台灣愛車迷討論焦點。

賴所說四項嚴重指示，一是堅決反對國防預算，阻止台灣通過相關國防預算與軍事布局。但中華民國是民主法治國家，行政預算須由立法院通過，日前才通過的中央政府總預算和無人機預算，不啻打臉「北戴河」首要指示嗎？二是強化實質治理與封鎖，在國際上壓縮台灣空間，對台施壓宣稱台灣屬於中國一部分。此項指示實屬陳腔濫調，近年對岸對台灣參與國際空間的打壓有增無減，何庸在此會議重申？

三是強化在台「第五縱隊」，加大力度整合在台親共與統戰力量，推進統一工作，此項指示與賴上任後號召「青鳥」抗中保台，異曲同工；四是介入年底九合一選舉，要求在台協力者全力支持所謂「中國的愛國力量」勝選，賴強調中共「將選舉結果作為對台政策成功的指標」，或許這才是最重要的一點，唯有「民進黨候選人愛台灣」，而其他候選人都是「中國的愛國力量」，此二分法的選舉招數卑劣又老舊。

陸委會記者會有媒體詢問：是否台灣有聽床師在七常委臥室竊聽？發言人梁文傑也只老調重彈表示「中共介選由來已久」。

從媒體先刊國安人士透露見報、接著賴公開宣稱、陸委會警示，此種由總統、主管部會到媒體的一條鞭宣傳體系，一是抗中牌是選舉屢試不爽法寶、二是不知真假的「宣傳」不用承擔任何法律責任；最重要的，顯現賴執政欠缺政績，一味與對岸拉高敵對態勢，又與在野黨對峙，緊張的兩岸和不合作的朝野，台灣豈有寧日？

再來看張雪機車事件，暴露的同樣是民進黨心魔：中國可怕、政府要保護台灣人民權益，所以非禁不可。張雪機車查扣現場，陣仗驚人，經濟部會同財政部關務署、交通部及警政署等跨部會組成聯合稽查小組，一同前往張雪機車的展示點直接扣車，車主向媒體喊冤，強調「進口零件皆有申報，車輛僅供賽道騎乘收藏，並無領牌上路意圖」。既然零件都是合法進口，政府機關查緝的原因為何？主管機關當然提出一堆法令解釋，但是在民眾看來，仍與民進黨對「中國製」的戒慎恐懼有關。

站在國際貿易和台灣已經加入ＷＴＯ立場，世界各國的貿易障礙應盡可能減少，各國產品互通有無，以惠消費者。在市場自由競爭機制下，張雪機車如果價格貴、機能差，台灣的消費者不埋單、不購買，經濟部等主管機關何須大費周章查扣，官方拿出各種法令解釋查扣動作，但箇中原因，台灣車迷心知肚明。

由「北戴河會議指示」和「查扣張雪機車」事件，暴露的就是賴當選以來政局亂象：「執政嘸半步、選舉就抗中、陸製不准進、鎖台就安心。」台灣有高科技護國神山，卻成了張雪機車「先禁」國家。

大陸電視台曾播出張雪機車創辦人故事，張雪騎車大喊：「有夢想，就去追！因為勇敢我的人生更精彩！」畫面感染螢幕前眾多觀眾。希望政府也讓台灣選民和車迷「有夢想，就去追」，選出想要的候選人、騎上自己想騎的機車，台灣民眾生活更精采！