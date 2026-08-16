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總統親屬≠沒有官位的官員

聯合報／ 洪昱睿／語文工作者（台中市）

前第一家庭成員陳幸妤趙建銘近日再度成為新聞焦點，也讓人想起陳水扁執政時期，總統親屬介入政治引發的種種爭議。當年陳水扁家族及姻親涉及的弊案，司法已有相關判決，社會也付出代價。如今再爭論特定人物的是非已無意義，但應牢牢記住一個最基本的民主原則：總統的家人，不是總統本人。

近日有綠營資深媒體人談及，趙建銘過去甚至可以直接打電話給政府部門「指導」，這項說法的具體內容與真實性仍有待查證，但它提出的問題值得社會正視：如果一個人沒有政府職務，也沒有法律授權，是否仍可憑著「特定身分」對公務體系施加影響？

這個問題並非台灣獨有。美國總統川普的女婿庫許納，第二任期初期曾在沒有正式政府職位的情況下，參與重大外交談判；如今庫許納又參與加薩和平機制，並擔任川普主導的「和平理事會」執行委員。這顯示真正需要討論的，不是「女婿能不能做事」，而是權力究竟從何而來。

台灣曾經因總統親屬介入政治而受傷，美國如今也面對類似的權力倫理問題。這不是藍綠問題，更不是美國才需要面對的問題。真正的民主標準，不能因為我們支持的是哪一位總統、哪一個政黨，甚至哪一個國家，而有所不同。對台灣而言，這也是一次重新檢視政治倫理的機會。

民主政治並不禁止總統任用有能力的親屬，但若親屬真的具備公共職務所需的能力，就應依法任命，接受利益迴避、財產申報與公共監督；沒有官位，就不應因為血緣或婚姻取得政治權力。否則，民主選出的總統，最後卻可能形成一個不必經過選舉與任命的權力圈。

總統可以有家人，但民主制度不能有「沒有官位的官員」。

趙建銘 陳水扁 陳幸妤

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