陳幸妤「開撕」背後的集體情緒

這一兩天最受關注的新聞，莫過於前總統陳水扁女兒陳幸妤的離婚風波。陳幸妤日前在前夫趙建銘的診所網路評論區留下一星負評，不僅爆料自己早已離婚，並指控前夫對妻兒無情無義、與其他女性有感情糾紛，用詞強烈，更對前夫醫德醫術進行毀滅式批評。

這則新聞引起大量討論，那些指控爆料，真真假假還是得當事人才知曉，真相有待釐清。但有趣的是，多數網友選擇相信陳幸妤，幾乎一面倒支持她。當年一句「民進黨誰沒拿我爸的錢」，敢怒敢言、不怕得罪人的第一千金讓人印象深刻，也讓網友認為陳幸妤是不會說謊的人。

陳幸妤個性直接，這次公然「開撕」趙建銘，讓人不禁猜想她到底是累積多少委屈、失望、憤怒，才會選擇如此激烈的方式，讓輿論轟轟烈烈公審前夫？

社會大眾對於名人的八卦總是津津樂道，名人婚姻破裂，夫妻反目，容易成為大眾關注的焦點。網友一面倒聲援陳幸妤，讓她的憤怒被看見，或許是一種集體的情緒出口吧。試想，如果是一個普通女人在婚姻中受了委屈，就算她也去網路留言區寫下幾篇負評，有誰會去關心、注意她？更不必說會引起討論，她的委屈幾乎無人在意。

陳幸妤因為是曾經的第一千金，有話語權，能掀起輿論，讓網友集體挺她，但許多婚姻中受盡委屈的女人，有誰會挺呢？他們或許只能為了孩子選擇隱忍沉默。筆者身邊就有類似例子，女兒同學的姊姊，是名校畢業的律師，結果先生婚外情，好好的一個家庭就這樣散了。另一位同學的堂哥也外遇了，她堂嫂憤而退出家族群組，同學不禁感嘆：「這個世界簡直瘋了。」

網友力挺陳幸妤，或許不僅是對一個婚姻中受委屈的女人的聲援，更是一種集體的情緒出口吧。那些在婚姻中受盡折磨、又找不到人訴說的人，似乎都在陳幸妤的「開撕」中、在網友對外遇的輿論撻伐下，得到一個宣洩的出口。