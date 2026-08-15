大學專案教師 不應是「免洗筷」

台灣大專院校存在許久的專案教師制度，方便了學校聘用新老師，卻也更有利於不續聘，「免洗筷」和孤兒感受，直到我也成為專案教師才深深體會。

有一張教育部發的教師證，對大學專案教師而言，它代表著必須備課、授課、批改作業、指導學生、參與系務、去企業實習訪視；代表學生會叫一聲「老師」，學校會要求你完成教學評鑑、行政工作與各項績效；更代表你必須承擔起一名教師對學生的身教、言教責任。

然而，當聘約到期、學校決定不續聘時，這張教師證卻可能就是白紙一張。因為你會發現，自己不像一般教師受到完整的教師法制保障，也未必能以勞工身分尋求勞動法令救濟。這是許多台灣大專院校專案教師正在面對的現實。

目前部分學校的規章明定：專案教師經教師聘任程序進用（職稱包含教授、副教授、助理教授、講師），但又規定不適用勞動基準法。勞動部過去也曾針對專科以上學校適用勞動基準法情形作出區分，私立學校編制外工作者原則上納入勞基法，但「僅從事教學工作之教師」又被排除在外。

現實中的專案教師真的只是「教學工作」嗎？筆者就是一個典型例子。我在大學任教除了站上講台，還必須承擔學生企業實習訪視、研究生指導論文、產學合作、企業聯繫、系務行政、競賽輔導等工作。

但當聘期即將屆滿，突然收到不續聘通知時，難題變成：「專案教師究竟應該由哪一套制度保障？」曾經以為尋求勞動主管機關協助，才發現專案教師的身分存在法律上特殊性，地方勞動局認為此非單純勞資關係。轉詢教育體系，又回答：編制外專案教師與編制內教師的法律地位並不相同。專案教師似乎站在兩套制度中徬徨，左邊說你不是典型勞工，右邊說你不是完整的編制內教師，那我們到底是誰？

更無奈的是，專案教師最弱勢的時刻，是學校宣布不續聘的那一天。因為契約是有期限的，學校很容易把不續聘理解成「聘期屆滿，契約自然終止」。然而，若教師認為不續聘涉及不當評鑑、程序瑕疵、差別待遇、職場霸凌，甚至與其曾提出申訴、爭取權益有關，不續聘就不只是「契約到期」可以說明和解決。

如果一個人有教師證、站在講台上教書，也替學校承擔行政與學生工作的責任，相關主管機關就應該給一個清楚的身分以及相對應的救濟管道。希望教育部和勞動部等機關負起責任，不要再讓專案教師只能自力救濟。老師應站在講台上教育學生，而不是花費精神，研究自己到底有沒有資格被制度保護、悲憐自己已成台灣法治社會的教育界孤兒。