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能源政策去政治化 才能談永續

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學榮譽講座教授（台北市）

立法院昨天完成表決，通過「重啟核電」等三項公投案，預計十一月廿八日九合一選舉同步投票。這一刻，距離去年八月核三公投因投票率不足而未達門檻不過短短一年。唯一明顯不同的是背景條件已改變，台灣的核電辯論也因此有了截然不同的方向。

推動這波討論急速升溫的力量，說穿了就是ＡＩ。生成式人工智慧、高效能運算與資料中心的大規模擴張，讓台灣用電需求進入結構性躍升的新階段。今年台電推估，二○二六至二○三○年間的新增用電需求將高達五點四ＧＷ，年均成長幅度是過去十年的兩倍。賴總統今年三月表態，核二、核三將依法啟動重啟程序，理由之一正是ＡＩ用電需求。這個決定讓許多民進黨傳統支持者難以接受，卻也反映了執政壓力下的務實考量。

去年重啟核三公投中，同意票占有效票的百分之七十四，但整體投票率不足三成，顯示多數台灣人對核電的態度，與其說是強烈支持或強烈反對，不如說是高度曖昧，反映的是核電問題的複雜性，讓選民普遍難以分辨不同方案的差異。今年的公投雖然題目改變，這個根本困難並未消失。

「非核家園」這個詞，對反核運動而言，它是對福島核災、核廢料問題與核電廠老化風險的集體回應；對能源政策研究者而言，它是在特定時空背景下的政策目標，在能源需求結構改變後，理應隨之調整；對選民而言，它只是一個政黨口號，與實際生活用電的感受並無直接連結。要廢除「非核家園」政策，並不等同於立刻重啟所有核電廠，也不等同於放棄再生能源的長期目標。但在公投辯論的簡化邏輯中，兩件事往往被混在一起討論，讓原本就複雜的選擇更加難以釐清。

公投是民主工具，但能源政策的技術性，不是公投的是非題所能回答；能源安全是長期制度建設的成果，也不是一次公投就能解決的問題。真正需要社會深思的是台灣有沒有足夠的智慧，讓能源政策脫離政治角力和黨派、以能源安全和國家永續發展為考慮。

能源政策 永續 政治 核電 公投

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