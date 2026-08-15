信口開河的「諜報風雲」

賴清德總統日前在高雄公開宣稱，中共在「北戴河會議」中已對在台第五縱隊發出介選的「密令」，並強調會使高雄承受很大的壓力。對此，有記者在陸委會記者會上提問，國安單位或陸委會是否「派出特工在常委的床下偷聽」？副主委梁文傑則回應「總統當然會接到很多各單位報上去的資料」。究竟此意味著賴總統的說法是根據包括潛伏敵後的特工所傳回的情報，還是賴總統為選舉大內宣而信口開河、企圖以不實訊息影響選情？民眾仍搞不清楚。

賴總統是掌握中共情報最多的人，但他公開中共給在台第五縱隊的「密令」，卻只是依據「最近有媒體報導」。儘管該媒體稱情報來源是「國安官員」，但賴總統似乎是看了報紙才知道這麼重要的情報，已然大失身為總統所應有的公信力。當然，賴總統也可能在媒體之前已獲知此情報，但他在公開此情報時大可證實是來自「台灣特工」的本事，為何卻仍稱是依據媒體的報導？

台灣許多民眾傾向相信官方的說法，但賴總統對於職權上所應掌握的情報和資訊，卻只稱是來自於媒體報導，自貶地位如路人甲、網軍或選戰工具人一般。雖然梁文傑稱總統當然會收到很多「報上去的資料」，卻更加讓人質疑賴總統的動機和理由。合理的推測，依據媒體報導的「北戴河密令」，或許是賴清德主觀上認為係以黨主席身分所說出，但梁文傑的說法卻又證明不可能避開總統的身分。

無論中共有無刻意積極介選，只要大陸還有台商或兩岸人民仍處於交流中，「中共介選」就會成為民進黨在選戰中大內宣的最後法寶。民進黨現在掌握國家機器與資源，當然更會善用西方已有負面意義的「政治宣傳」手法，亦即「為了達到最大效果，可能會省略或歪曲相關事實，甚至撒謊」。

美國政治學者拉斯威爾開啟了政治宣傳的研究，他指出，美國政府在第一次世界大戰時為了使民眾支持參戰，藉包括文字、言語、手勢及肢體語言等有特別意義的符號，透過掌握傳播管道及技術而鼓動國人仇視敵國。正因為政治宣傳的內容並不確實或刻意扭曲，才使政治宣傳現今具有「政府使知識與資訊屈從於國家政策」的負面意義。

賴總統在中共尚未對外宣布結束「北戴河暑休」前，就「公開」其內部討論和決定的對台工作重點，讓人聯想到「台特」神通廣大、可能真有躲在政治局常委床下偷聽的諜報風雲。只不過，賴總統既然大談中共高層對在台第五縱隊發出了「密令」，卻又特別說情報來源是依據媒體報導，這就大增了操作政治宣傳、信口開河的成分。賴總統指控中共介選，意在以大內宣抹紅國民黨，其實也是民進黨鞏固政權的「韌性」。