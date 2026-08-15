讀家觀點／阿美族鬼月揚帆 建立親海文化

農曆七月初一，號角聲起，阿美族竹筏帆船Parafang號揚帆都蘭灣。這場航行有三項訴求：破除「鬼月不宜下海」的迷思、推動都蘭灣成為世界南島航海文化中心，並促請政府重視阿美族傳統海域主權。

對世代生活於東海岸的阿美族而言，每年四月至九月原本就是下海捕魚及航行的重要季節。馬蘭部落耆老、造船師賴進龍指出，阿美族豐年祭經常就在農曆七月，傳統上從來沒有「鬼月不能出海」的觀念。

台灣四面環海，卻因華人社會的鬼月禁忌，在最適合親海的夏季疏遠海洋。Parafang號選在農曆七月初一出海，就是要跳脫這項迷思，以阿美族為榜樣，重新學習認識海洋、親近海洋與尊重海洋。

都蘭灣在南島航海史上占有重要地位。研究表明四、五千年前，今日海拔約四、五十公尺的都蘭灣沿岸分布著許多大型聚落；考古研究亦發現，台灣特產的閃玉在史前時期已傳播至環南海地區，在菲律賓呂宋島等地均有出土。此外，東部繩紋紅陶文化與構樹傳播等線索，也顯示都蘭灣一帶很可能是南島民族遷徙及跨海交流的重要區域。在在說明，海洋不是阻隔，而是人群移動、物資交換與文化傳播的道路。

竹筏帆船正是南島祖先流傳至今的重要文化載體，也是台灣在世界航海文化中的特色。有研究阿美族海洋文化的學者發現，台灣海域風浪較大，竹筏帆船速度雖慢，在大浪中卻較為穩定，也比密克羅尼西亞的支架舟不易翻覆。台灣過去雖有支架舟的文獻，原住民族仍以竹筏為主要船具，反映的是因應本地海況航海智慧。

今日台灣談海洋文化，卻忽略本土竹筏帆船的價值。南島社區大學發展協會經過二十多年努力，逐步重建中斷約七十年的造筏文化，並倡議以阿美族竹筏帆船為特色，推動都蘭灣成為世界南島航海文化中心，結合考古研究、造筏技藝、海洋教育、航行體驗及國際交流，讓台灣與世界南島民族在此相遇。

都蘭部落耆老、博士生余忠國曾在碩士論文提到，都蘭部落傳統漁獵海域南起富岡一帶、北至金樽。族人會划筏進入外海，利用黑潮向北航行捕魚，再配合沿岸流與使用風帆向南返回。這來自對季節、風向、海流及魚群的長期觀察，也證明阿美族傳統海域範圍早已從海岸延伸至黑潮。

政府制定海岸開發、漁業、觀光及海洋保育政策時，不能只把部落當成被諮詢的旁觀者，而應承認阿美族與海洋長久而實質的關係。除保障部落的知情同意及共同管理權，也應支持族人依循傳統知識永續利用海洋資源，成為部落永續發展基礎。

Parafang在阿美族語中意為「拜訪」，它將於農曆八月整修並運往澳洲塔斯馬尼亞，參與二○二七年澳洲木船節。當Parafang號從都蘭灣航向世界，它帶去的不只是一艘船，更是台灣跳脫鬼月禁忌、建立親海文化的決心，以及阿美族對海洋歷史、文化與權利的主張。