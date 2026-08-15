接住教師 支持系統在哪

近來校園憾事頻傳，近日又傳出高雄教師墜樓的悲劇，是高雄三個月內第二起的教師墜樓案，讓教師職場壓力與身心健康問題再次浮上檯面。早在今年六月立法院的質詢中，就有立委引用校安通報的資料指出，二○二四年台灣共有一二四名教師自傷或自殺。這個數字不只令人震驚，更值得教育主管機關正視：為什麼第一線教師的身心狀況，已經惡化到如此的程度？

這不是一個數據而已，更是一齣齣悲劇血淋淋地在台灣上演。或許每一個事件的原因各異，也不能一概而論，然而每當憾事發生，教育主管機關除了表達遺憾、要求宣導、開記者會成立因應小組之外，究竟還做了什麼？如果最後的處理方式只是再增加幾場教師研習、再發幾份公文、要求老師多做幾份成果，甚至要求教師利用課餘時間參加生命教育課程，那麼這樣的「關心」恐怕很難真正解決問題，因為美其名是「關心老師身心健康」，背後傳達的意思似乎更像警告老師「不准給我出事，以免造成我的麻煩」。政府如此表面功夫的行為，不僅無法拯救陷入困境的師生，更成了壓垮第一線教育工作者的沉重巨石，讓悲劇一再重演。

更值得檢討的是，教育政策與第一線現場之間，似乎存在愈來愈大的落差。近年教育現場陸續推動社會情緒學習（ＳＥＬ）、數位學習，以及各種評鑑與計畫，這些政策本身或許都很有價值，問題在於當新的政策進入校園，基層教師是否真的有足夠的時間、人力與資源去執行？對許多教師而言，最直接的感受往往不是教育理念有多進步，而是要填的表格、資料更多了，課餘時間會議與研習更多了，而評鑑與成果報告更是如排山倒海般而來，如果沒有相應的人力與配套，最後很容易變成第一線教師額外承擔的工作。

教育主管機關真正需要面對的，不只是教師自傷或自殺的個案，而是究竟什麼樣的工作環境，讓愈來愈多第一線教育工作者身心俱疲。教師需要的不是更多口號，也不是在悲劇發生後再增加幾場宣導，而是合理的工作量、清楚的權責界線、面對學生管教問題時足以依循的制度，以及真正能在需要時接住教師的支持系統。

當一個老師每天都在處理教學工作與各種政策要求，卻連「我真的撐不下去了」都不知道該向誰求助，那麼問題就不是某一位教師的心理狀況，而是整個教育制度出了問題。請政府正視校園困境，還給老師一個能安心教書的校園環境。

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