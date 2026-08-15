聽新聞
0:00 / 0:00

接住教師 支持系統在哪

聯合報／ 許廷愷／教師（台南市）

近來校園憾事頻傳，近日又傳出高雄教師墜樓的悲劇，是高雄三個月內第二起的教師墜樓案，讓教師職場壓力與身心健康問題再次浮上檯面。早在今年六月立法院的質詢中，就有立委引用校安通報的資料指出，二○二四年台灣共有一二四名教師自傷或自殺。這個數字不只令人震驚，更值得教育主管機關正視：為什麼第一線教師的身心狀況，已經惡化到如此的程度？

這不是一個數據而已，更是一齣齣悲劇血淋淋地在台灣上演。或許每一個事件的原因各異，也不能一概而論，然而每當憾事發生，教育主管機關除了表達遺憾、要求宣導、開記者會成立因應小組之外，究竟還做了什麼？如果最後的處理方式只是再增加幾場教師研習、再發幾份公文、要求老師多做幾份成果，甚至要求教師利用課餘時間參加生命教育課程，那麼這樣的「關心」恐怕很難真正解決問題，因為美其名是「關心老師身心健康」，背後傳達的意思似乎更像警告老師「不准給我出事，以免造成我的麻煩」。政府如此表面功夫的行為，不僅無法拯救陷入困境的師生，更成了壓垮第一線教育工作者的沉重巨石，讓悲劇一再重演。

更值得檢討的是，教育政策與第一線現場之間，似乎存在愈來愈大的落差。近年教育現場陸續推動社會情緒學習（ＳＥＬ）、數位學習，以及各種評鑑與計畫，這些政策本身或許都很有價值，問題在於當新的政策進入校園，基層教師是否真的有足夠的時間、人力與資源去執行？對許多教師而言，最直接的感受往往不是教育理念有多進步，而是要填的表格、資料更多了，課餘時間會議與研習更多了，而評鑑與成果報告更是如排山倒海般而來，如果沒有相應的人力與配套，最後很容易變成第一線教師額外承擔的工作。

教育主管機關真正需要面對的，不只是教師自傷或自殺的個案，而是究竟什麼樣的工作環境，讓愈來愈多第一線教育工作者身心俱疲。教師需要的不是更多口號，也不是在悲劇發生後再增加幾場宣導，而是合理的工作量、清楚的權責界線、面對學生管教問題時足以依循的制度，以及真正能在需要時接住教師的支持系統。

當一個老師每天都在處理教學工作與各種政策要求，卻連「我真的撐不下去了」都不知道該向誰求助，那麼問題就不是某一位教師的心理狀況，而是整個教育制度出了問題。請政府正視校園困境，還給老師一個能安心教書的校園環境。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

教師 墜樓 高雄

延伸閱讀

【重磅快評】老師的命也是命 教育部要漠視多久？

短短3個月再傳教師憾事 工會籲檢討制度漏洞、建完善支持機制

高雄市教育圈再傳憾事 教團：暑期尾聲忙開學是教師壓力期

「憂換校仍被檢舉」高雄國小師墜樓亡 高教產揭第一線困境

相關新聞

讀家觀點／阿美族鬼月揚帆 建立親海文化

農曆七月初一，號角聲起，阿美族竹筏帆船Parafang號揚帆都蘭灣。這場航行有三項訴求：破除「鬼月不宜下海」的迷思、推動都蘭灣成為世界南島航海文化中心，並促請政府重視阿美族傳統海域主權。

信口開河的「諜報風雲」

賴清德總統日前在高雄公開宣稱，中共在「北戴河會議」中已對在台第五縱隊發出介選的「密令」，並強調會使高雄承受很大的壓力。對此，有記者在陸委會記者會上提問，國安單位或陸委會是否「派出特工在常委的床下偷聽」？副主委梁文傑則回應「總統當然會接到很多各單位報上去的資料」。究竟此意味著賴總統的說法是根據包括潛伏敵後的特工所傳回的情報，還是賴總統為選舉大內宣而信口開河、企圖以不實訊息影響選情？民眾仍搞不清楚。

能源政策去政治化 才能談永續

立法院昨天完成表決，通過「重啟核電」等三項公投案，預計十一月廿八日九合一選舉同步投票。這一刻，距離去年八月核三公投因投票率不足而未達門檻不過短短一年。唯一明顯不同的是背景條件已改變，台灣的核電辯論也因此有了截然不同的方向。

鞭刑公投法律難題 交全民決定

立法院通過交通罰鍰專用、鞭刑、重啟核電三項公投案，其中以鞭刑要過關、甚至立法，實存有諸多障礙。

大學專案教師 不應是「免洗筷」

台灣大專院校存在許久的專案教師制度，方便了學校聘用新老師，卻也更有利於不續聘，「免洗筷」和孤兒感受，直到我也成為專案教師才深深體會。

接住教師 支持系統在哪

近來校園憾事頻傳，近日又傳出高雄教師墜樓的悲劇，是高雄三個月內第二起的教師墜樓案，讓教師職場壓力與身心健康問題再次浮上檯面。早在今年六月立法院的質詢中，就有立委引用校安通報的資料指出，二○二四年台灣共有一二四名教師自傷或自殺。這個數字不只令人震驚，更值得教育主管機關正視：為什麼第一線教師的身心狀況，已經惡化到如此的程度？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。