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讀家觀點／大陸AI崛起 台灣如何突圍

聯合報／ 王伯元／李國鼎科技發展基金會董事長（台北市）

中國大陸的ＡＩ浪潮方興未艾。最近月之暗面推出Kimi K3，阿里巴巴發表參數達二點四兆的Qwen 3.8-Max，DeepSeek推出V4-Pro，其他如騰訊、華為、小米、百度等都有ＡＩ產品，可說百家齊鳴。這些模型在效能、成本及開放程度上，正快速縮小與美國的差距。中國ＡＩ產業已漸形成不同的發展模式，憑藉算力效率、能源供應、價格便宜、基礎設施及市場規模等優勢，可謂與美國並駕齊驅。

美國發展大型ＡＩ模型，主要依靠龐大資料庫、鉅額資本及大量高階晶片，需要驚人算力。中國在美國限制高階晶片出口的壓力下，被迫尋找更節省資源的技術路線，反而促成模型架構及運算效率的進步。

其一是降低運算精度。ＡＩ模型並非所有參數都需以高位元表示，低精度運算及量化技術可在不明顯影響模型能力情況下，大幅降低記憶體占用與運算需求。

其二是採用「混合專家機制」。模型雖有上兆個總參數，處理任務時卻只啟動少數相關的「專家」模組。如此不但提高速度、降低成本，也使中國國產中高階晶片能承擔更多運算，不必完全依賴輝達最先進的ＧＰＵ。

中國發展ＡＩ還有幾項優勢。首先是電力供應。ＡＩ競爭表面上是模型與晶片競爭，背後也是能源競爭。中國一年發電量已超過美國與歐盟總和，且仍大量興建核電、太陽能、風力及儲能設備，為資料中心增加電力。

其次是完整的輸配電建設。中國長期投入特高壓輸電及「東數西算」工程，把西部的土地、電力及冷涼氣候，與東部的資料和市場需求連結起來。這種由中央統籌、跨區配置算力的能力，是他國較難複製的條件。

第三是資料中心與冷卻技術。中國除了將資料中心設於氣候較冷的西部，也在上海推動海底資料中心，利用海水自然冷卻，減少土地使用及冷卻耗能。馬斯克所談的太空資料中心目前仍是構想，中國的海底資料中心卻已走向商業化。

第四是龐大的市場、人才與應用場景。中國擁有大量工程師、完整的製造業體系，以及電商、金融、醫療、交通、機器人等多元資料。模型可迅速投入市場，再依使用結果持續改進。加上許多中國模型採取開放權重及低價策略，更有利於建立開發者生態系。

台灣雖是全球最重要的ＡＩ晶片生產基地，但高階晶片大多屬於國際客戶。我們缺乏像ＡＷＳ、Microsoft Azure、Google Cloud及阿里雲這類全球性平台。若要建立前沿級算力中心，往往需要數萬片高階ＧＰＵ，投資與耗電量都極為驚人。

政府盼透過「ＡＩ新十大建設」將台灣打造成ＡＩ島及全球智慧科技樞紐，方向值得肯定。但若缺乏穩定電力、大型雲端、充足算力、資料治理與軟體人才，只靠晶片製造及政策口號很難成為亞洲ＡＩ中心。

台灣須認清自身優勢與限制，集中資源發展主權ＡＩ，掌握必要算力、資料與自己的模型，並積極推動產業應用，建立可負擔、可持續的ＡＩ基礎建設。唯有從「替世界製造ＡＩ晶片」走向「運用ＡＩ創造產業價值」，才不會在ＡＩ時代只扮演硬體供應者，甚至淪為落後者。善用深厚的半導體與資通訊基礎，結合產業實力與優秀人才，台灣仍有機會走出自己的ＡＩ道路，在全球智慧科技競爭中占有一席之地。

大陸 DeepSeek 華為 AI 算力

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