賴打抗中牌 可見失守高雄焦慮

近日賴清德總統到高雄輔選，說北戴河會議對台工作下了四道指令：反對國防預算、封鎖台灣國際空間、強化第五縱隊及支持中國「愛國力量」當選，看來賴總統真是沒招了，還是回到「抗中牌」及「中共介選」的老哏。賴清德在選前三個多月打出抗中保台所為何來？就是因高雄選情緊繃。

高雄明明是民進黨多年執政，為何選情緊繃？主因是候選人定位不明。民進黨在高雄市已經執政長達卅年（中間只有韓國瑜不到兩年的任期），賴瑞隆的競選口號「南方崛起、邁向國際」，宣示再造下一個黃金十年。問題是，民進黨已執政如此久，再喊「再打造黃金十年」，民眾會埋單嗎？

且近半年來，賴瑞隆表現並不突出，同時民進黨可能仍存在整合問題；加上國民黨的柯志恩形象清新、深耕基層，對中間選民有一定的吸引力，才讓綠營有可能敗陣的焦慮。

雖然陳其邁市長擁有高施政滿意度，然而長期執政下的施政困境盲點與「金玉其外，敗絮其中」的市政沉痾，才是讓柯志恩或有機會勝選的重要關鍵。其一是人口持續減少，高雄市從二○一二年的二七七萬降至目前剩二七○萬，同時台中市則從二六八萬快速增加到二八六萬，清楚說明台中因中科迅速發展、托育托老政策成功變成宜居城市。台中的暢旺發展，也打臉了賴總統所說盧市長施政吊車尾的說法。

其次，長期作為國家重化工業重鎮，高雄市空汙仍嚴峻；再看看近年發生的破壞生態亂象：美濃大峽谷濫墾濫挖現象、還有大樹和山光電板濫墾造成的大沙漠事件，以及大坪頂柏油山、馬頭山非法廢棄物掩埋事件等，皆說明高雄市環境治理嚴重失能的狀況。

其三是長期以來的低薪環境亟待改善，近三年全台灣各縣市青年年薪排名的前三名是新竹市、新竹縣和台北市；且高雄市的房價還持續飆升，目前美術館及文化中心附近每坪已上看六、七十萬，大眾及青年人都大感吃不消。基本上高雄市仍是個以重化工業為主導產業的都市，如何加速產業結構轉型、加速提升高科技產業比例，仍是非常關鍵的課題。

第四是年輕大學畢業生北漂的問題。大高雄地區共有十五所公私立大學院校，據各校就業輔導處調查，多數大學畢業生仍須中漂或北漂，顯示南台灣的經濟發展，仍比中北部低迷，如何提供更多就業機會，是未來施政的重中之重。最後是長期累積的高額負債，不但嚴重排擠高雄市的公共建設，也會是未來市政發展的重大包袱。

高雄選舉熱戰方酣，賴淸德提早打出抗中保台牌，可見綠營有失守的焦慮感。而柯志恩蹲點四年，也希望繼韓國瑜之後再打下高雄這個重要灘頭堡。未來誰能提出高雄五大沉痾的解方，就有更大的勝算。