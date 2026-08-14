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重建預算民主 力守財政紀律

聯合報／ 陳貴端／逢甲大學客座教授、曾任職立法院立法諮詢中心（台中市）

憲法及預算法規定，行政院需在八月底前將中央政府總預算立法院審議，立法院應於十一月底前決議，總統應於十二月十六日前公布。是故，如今立法院遲至次年、亦即本月十三日仍未能完成中央政府一一五年度總預算審查並通過，已違反預算法並嚴重偏離憲政預算秩序。

行政院日前向總統報告一一六年度中央政府總預算，歲出規模提高至約三點六兆元，強調零舉債、收支平衡、擴大科技投資、強化國防、照顧社福、教育文化、公共建設、減稅等十大施政方向，歲入、歲出雙創新高，並宣示打造智慧國家2.0、健康台灣與福利國家願景。然在亮麗數字與政策願景背後，更值得全民關心的是總預算是否依法編列、審議、執行。

民主國家的預算制度不是政府的施政宣傳，而是憲法賦予行政與立法相互制衡的重要制度。行政院依施政方針與計畫編列預算、立法院代表民意依法審查、總統公布後形成法定預算、再由行政機關依法執行；決算則送審計部審核，由審計長向立法院提出審計報告，對違法失職者依法究責。這套從編列、審議、執行、決算到決算審計監督的財務治理體系，是法治國公共財政制度的重要支柱。

令人憂心的是，近年預算治理卻逐漸失序。一一五年度中央政府總預算延宕超過半年以上，仍未完成法定程序；行政部門在法定預算未完成前，依預算法第五十四條暫行支出機制執行。若立法院最後審議結果遭剔除、與原編列內容不同，先前已執行者如何調整和處置？未依法完成程序的支出，日後審計又將依何標準認定其合法性與績效？更值得警惕的是，近年特別預算常態化，諸多重大預算均以制定特別條例授予法源的方式來支應，原本應納入總預算審視的資源配置，被切割到正常預算之外，弱化了立法院的預算監督功能。這不只是行政技術問題，更直接衝擊依法行政與財政紀律

近代公共財政強調計畫預算制度（ＰＰＢＳ）、零基預算及績效預算，其共同精神都是「先有政策、再有計畫；先有計畫、再有預算；先有預算、再有績效」。若施政方向未經完整評估、預算排序缺乏客觀依據，甚至未建立可衡量的績效指標，即使預算金額再高也難保證施政符合公共利益。

除了立法院審查預算積習，行政院即將提出一一六年度總預算，亦應回答以下問題：施政方向是否源自完整的國家發展戰略，而不只是簡單彙整各部會需求？是否經過國發會整合、中長程計畫評估與資源排序？國防、社福、教育、經建、數位轉型等重大支出，是否有建立客觀優先順序與績效指標？預算執行如何確保採購依法、避免浪費，並接受審計及全民檢驗？違法失職是否能確實依法究責並移送法辦？

期盼未來政府能建立更嚴謹的預算治理機制，改革方向包括強化中長程財政規畫法制化、嚴格界定特別預算並落實退場機制、有效整合跨部會需求和資源、恢復立法院實質審議預算的功能，使預算審查回歸專業與理性，而非政治對抗的延伸，唯有如此才可重建預算民主與財政紀律。

財政紀律 總預算 立法院 行政院 憲法

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