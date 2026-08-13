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綠再搬抗中保台「介選」

聯合報／ 張鈞凱／原鄉人文化工作室執行長
民進黨在高雄舉辦「行動中常會」，黨主席、總統賴清德（前右武）率黨中央南下，除展現全黨備戰2026地方選舉的決心，也為高雄市長參選人賴瑞隆（前左三）拉抬聲勢。記者劉學聖／攝影
民進黨在高雄舉辦「行動中常會」，黨主席、總統賴清德（前右武）率黨中央南下，除展現全黨備戰2026地方選舉的決心，也為高雄市長參選人賴瑞隆（前左三）拉抬聲勢。記者劉學聖／攝影

今年九合一選情冷颼颼，民進黨開始「打雞血」，但招式還是老套的「抗中保台」。民進黨十二日在高雄舉辦行動中常會，兼任黨主席的總統賴清德，為了拉抬賴瑞隆聲勢，竟搬出中共「北戴河會議」，聲稱該會議下了一道嚴令，將年底選舉的勝敗，視為對台策略有無成功的指標。賴主席強調，「高雄是兵家必爭之地，我們非勝不可」。

熟悉中共政治的人都知道，近年來北戴河會議的重要性已不如過往，而討論的焦點也轉移到經濟發展等國家重點戰略。例如今年主題或是針對十五五規畫，因此特邀許多基礎前沿技術，以及關鍵核心領域的專家參與暑休。換言之，宣稱北戴河會議聚焦於台灣問題，乃至地方選情，本身就體現出傳播者根本是門外漢，才會說出如此不合實情與常理的「研判」。

事實上，在賴主席提出「警告」前一天，親綠媒體就已經開始釋放相關消息，透過不具名「國安人士」與側翼學者的說法，炒作北戴河會議已定調「介選」。問題是，這些言之鑿鑿的人士，難道都是潛伏在對岸的「聽床師」，否則他們怎麼掌握如此「權威消息」？還是又是一套動員抗中民粹情緒的虛假故事？

畢竟上溯至二○二○年大選，「中共介選」便已成為綠營發明的「專有名詞」。為了製造「真實性」，一夕之間出現了「王立強案」，還逮捕了港商向心夫婦。不過多年之後，澳洲方面司法證明王立強就是個騙子，而向心夫婦在台灣遭軟禁近四年，也被判決無罪。只是事過境遷，人們早已忘了當年「中共介選」喊得沸沸揚揚，誰還在意結果根本是子虛烏有。

倘若真的「中共介選」，怎麼還會讓民進黨長期執政達十年之久？試問中共支持的對象是民進黨嗎？賴主席今天還在講這套老掉牙的故事，宛如活在自己的同溫層，與社會民情完全脫節。因為民進黨年年講「中共介選」，結果得利的都是綠營，百姓早已對這套敘事逐漸脫敏了，在投票行為上更加趨向理性務實。

然而令人好奇的是，賴瑞隆傳聞是賴主席欽定的人選，要維繫民進黨在高雄的長年執政優勢。賴主席選在綠到出汁的高雄，使出「抗中保台」大絕招，是否意味著高雄選情沒有綠營想像中樂觀，恐怕有翻盤的可能空間，才會在自詡推出一顆西瓜都會當選的高雄大打兩岸議題。

話說回來，今天北京方面對於統一進程充滿自信，從涉台權威智囊朱衛東提出「不統而統」之說，便可見一斑。中國大陸認為已經掌握了主導權與主動權，解決台灣問題就待水到渠成。在此情況下，無論藍綠誰執政，北京都會推進統一，又豈會在意地方縣市孰勝孰敗呢？由此可見，綠營夸夸其談的北戴河會議與「中共介選」，不過又是一次選舉動員的編造想像，依恃一般大眾對大陸政治的不熟悉，趁機製造恐慌與恐懼。這場賴清德主導的「愛河會議」，正式宣告「抗中保台」要來「介選」了！

抗中保台 介選 九合一

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