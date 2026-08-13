提早攤開矛盾 未必是壞

立法院長韓國瑜痛批國民黨團總召傅崐萁，藍營內部矛盾檯面化；民進黨更是喜不自勝、吃藍營豆腐。這雖使藍營支持者氣餒、懊惱， 但問題爆開也未必是壞事，因為早點面對，才能在二○二八推出最適合的人選。

其實這一切就是「整合」問題。國民黨內向來有不同看法，到底要走哪條路，自己人都擺不平。雖說黨內有實力挑戰大位者不只一個，卻沒有誰展現出整合「異見」的能力。國民黨內的明星就是過於注重表面工夫，卻未認知到不論是個人政治實力、民間聲望、鐵粉凝聚力，皆無法取代最關鍵的「整合藍軍」能力。

國民黨內有意角逐大位的人，應證明自己有能力整合團結，這是挑戰大位的最基本條件。想當領袖，就不能迴避最困難的事；不要只想著為自己挑戰大位而鋪路，要向大家證明有能力處理棘手問題。一旦展現能力，大家自然服氣，到時挑戰大位只是水到渠成，但眼前還沒看到有這樣的人。

現在對國民黨來說，或許是亂局出英雄的大好時機。路線分歧、鬥爭檯面化，支持者看了心涼；但若能出現一位「英雄」，展現整合能力，那這個人或許就會是國民黨中興的不二人選。