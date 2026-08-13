聽新聞
0:00 / 0:00

提早攤開矛盾 未必是壞

聯合報／ 劉宗夏／金融業（台北市）
立法院長韓國瑜（中）與立法院秘書長周萬來（右）昨天召集協商「中華民國115年度中央政府總預算案」。聯合報系資料照
立法院長韓國瑜（中）與立法院秘書長周萬來（右）昨天召集協商「中華民國115年度中央政府總預算案」。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜痛批國民黨團總召傅崐萁藍營內部矛盾檯面化；民進黨更是喜不自勝、吃藍營豆腐。這雖使藍營支持者氣餒、懊惱， 但問題爆開也未必是壞事，因為早點面對，才能在二○二八推出最適合的人選。

其實這一切就是「整合」問題。國民黨內向來有不同看法，到底要走哪條路，自己人都擺不平。雖說黨內有實力挑戰大位者不只一個，卻沒有誰展現出整合「異見」的能力。國民黨內的明星就是過於注重表面工夫，卻未認知到不論是個人政治實力、民間聲望、鐵粉凝聚力，皆無法取代最關鍵的「整合藍軍」能力。

國民黨內有意角逐大位的人，應證明自己有能力整合團結，這是挑戰大位的最基本條件。想當領袖，就不能迴避最困難的事；不要只想著為自己挑戰大位而鋪路，要向大家證明有能力處理棘手問題。一旦展現能力，大家自然服氣，到時挑戰大位只是水到渠成，但眼前還沒看到有這樣的人。

現在對國民黨來說，或許是亂局出英雄的大好時機。路線分歧、鬥爭檯面化，支持者看了心涼；但若能出現一位「英雄」，展現整合能力，那這個人或許就會是國民黨中興的不二人選。

韓國瑜 傅崐萁 藍營

延伸閱讀

新聞幕後／驚天一怒！推進總預算進度 韓國瑜不忍了

韓國瑜罵傅崐萁 藍委：風波會過去 不必過度解讀

新聞眼／韓國瑜提醒國民黨 政治博弈應升級

缺席協商韓國瑜動怒 傅崐萁：國民黨要團結

相關新聞

綠再搬抗中保台「介選」

今年九合一選情冷颼颼，民進黨開始「打雞血」，但招式還是老套的「抗中保台」。民進黨十二日在高雄舉辦行動中常會，兼任黨主席的總統賴清德，為了拉抬賴瑞隆聲勢，竟搬出中共「北戴河會議」，聲稱該會議下了一道嚴令，將年底選舉的勝敗，視為對台策略有無成功的指標。賴主席強調，「高雄是兵家必爭之地，我們非勝不可」。

韓國瑜驚天一怒 提醒藍營找回正軌

立法院長韓國瑜日昨主持總預算案第三次朝野協商，因國民黨團總召傅崑萁第五度缺席，且未授權黨團書記長簽字，韓罕見當場動怒飆罵，批評傅總召是「慈禧太后垂簾聽政」、讓立法院「病態發展」、立院遭「黑暗力量」控制並痛批「耍我們如猴子」。傅崑萁則回應，缺席協商是為了對行政院擴張行政權表達「軟性抗議」。

住宅政策到位 百姓才敢生養

賴清德總統在二○二四競選期間曾許諾，將在八年興建十三萬戶社會住宅，如今卻傳出依行政院最新規畫草案目標調降為三萬戶。內政部長劉世芳緊急澄清，十三萬戶目標並未改變，但未來推動方式將從「直接興辦」調整為「多元興辦」，三萬戶是中央與地方政府合作、第一階段已盤點可推動的社宅數量。

網路降速演練 能擋AI網攻嗎

媒體報導，疑似中國駭客利用公開ＡＩ工具，打造能協同作業的自主攻擊系統，甚至入侵我政府網站。這不只是駭客多了一個工具，而是ＡＩ正在改變網路戰的樣貌。

兆基風暴後 包租代管暴雷 制度須補強

包租代管龍頭業者「兆基屋管」相關企業爆發公司債利息無法如期兌付的財務危機，由於兆基代管戶數超過三萬戶，內政部與國家住都中心表示「社會住宅包租代管業務運作正常」，另已啟動對於寄居蟹租屋公司既有包租代管案件轉銜機制，盼穩定市場信心。然而，整起事件值得政府進一步審視，其反映的不僅是單一企業經營問題，更揭露出政府為快速擴張社宅數量、推動包租代管制度過程中，所產生結構性風險警訊。

讀家觀點／檢視著作權法 建立AI時代新平衡

生成式人工智慧快速發展，正重塑人類創作與知識利用的方式。經濟部智慧財產局近期舉辦「生成式人工智慧著作權指引（初稿）公聽會」，各界討論極為熱烈。這並非單純的「科技vs.創作者」對立，而是兩種正當訴求的權衡：著作權人期盼原創成果不被無償利用；ＡＩ產業則擔憂過度限制將阻礙技術創新與國家競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。