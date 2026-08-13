住宅政策到位 百姓才敢生養

賴清德總統在二○二四競選期間曾許諾，將在八年興建十三萬戶社會住宅，如今卻傳出依行政院最新規畫草案目標調降為三萬戶。內政部長劉世芳緊急澄清，十三萬戶目標並未改變，但未來推動方式將從「直接興辦」調整為「多元興辦」，三萬戶是中央與地方政府合作、第一階段已盤點可推動的社宅數量。

社宅不只是政府盤點公有土地蓋房子、租房子，社宅的承諾更代表政府對「住宅政策」的承諾，以及民眾對政府「居住正義」的期望與檢視。政府提供社宅的量能，不只關乎房價、房租對年輕人的基本生活維持，更關乎年輕人對結婚和生育子女的意願與態度。如果政府未能保障年輕人有安定的「住宅政策」，年輕人如何敢結婚，婚後怎敢生育？

沒能力買房的年輕人不敢結婚、不敢生育孩子，那麼專為解決少子化而修訂的「每胎至少補助十萬元」、「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，又將流到哪些人的手上呢？對七成以上經常性月薪不到四點九萬元的勞工和多數只領比基本薪資多一些的年輕人，若連抽中社宅的希望與夢想都沒有，豈敢輕易結婚生子。住宅的不安定，或許也是近年結婚和新生兒年年創新低的重要原因之一。

台灣已數年蟬聯全世界生育率倒數，然而台灣卻不是生育率最低的地區，澳門的生育率就比台灣更低。二○二五年澳門全年新生兒僅二八七一人，生育率跌至約○點四七，而澳門月薪中位數比台灣月薪中位數還多上許多，但為何早已實施育兒津貼的澳門，生育率卻還是那麼低呢？或許高房價就是澳門超低生育率的答案了。

二○二五年新加坡總生育率雖也創歷史新低，至少仍有○點八七，不像澳門的○點四七、台灣的○點六九五，新加坡也高於韓國為鼓勵生育投入大量補助金的○點八。因此，對於超低生育的解決方案，新加坡的「組屋」政策明顯比台灣的生育補助政策更有效。

台灣為解決少子化和鼓勵年輕人生育子女，目前已提出每胎至少十萬元補助，以及○至十八歲最高一一四萬元的兒少帳戶制度；然而，若政策方向離影響年輕人結婚、生育最重要的關鍵—「住宅政策」愈來愈遠的話，光撒大錢搞補助，是沒辦法救起新生兒出生數的。政府與學者專家們也該好好研究，未來幾個月、幾年的新生兒出生數，多少是已有生育家庭的再生二胎、三胎，多少是讓沒有結婚的年輕人走向婚姻、讓沒有生育的家庭們走向育有子女。

社宅不應只是政府供應較低價的房子，更要讓民眾住得起，有辦法養活自己、養活家庭，如此一來才會安心結婚、育養子女。在超低結婚率和出生數的當下，如果賴總統連興建十三萬戶社宅的承諾都無法完成，那麼賴總統往後所提的政見、承諾，還會有人能夠相信嗎？