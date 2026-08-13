網路降速演練 能擋AI網攻嗎

媒體報導，疑似中國駭客利用公開ＡＩ工具，打造能協同作業的自主攻擊系統，甚至入侵我政府網站。這不只是駭客多了一個工具，而是ＡＩ正在改變網路戰的樣貌。

就在此時，台灣首次將「行動網路降速」納入城鎮韌性（防空）演習，模擬通訊資源受限時，政府與民眾如何維持基本通訊。演練當然有必要，但看到ＡＩ網攻消息，也不禁讓人想問：我們演練的情境，是否已跟得上駭客的攻擊方式？

政府目前著重的是「網路受限後怎麼辦」；但真正棘手的問題可能是「駭客如何利用ＡＩ發動攻擊」。過去需大量人力進行的偵察、漏洞搜尋與攻擊，如今可能交由ＡＩ執行。

因此，防衛韌性不能只停留在網路變慢、通訊中斷後如何應變，更應把ＡＩ自主網攻納入演練。政府機關是否有能力辨識ＡＩ大量、自動化攻擊的特徵？關鍵基礎設施遭到持續測時，能否迅速判斷威脅來源與攻擊意圖？如果駭客能利用ＡＩ發動攻擊，資安防線能否即時偵測、快速判斷並立即阻擋？

網路威脅不會等我們準備好才出現，國家的資安防線更不能等到遭受攻擊後才補強。既然ＡＩ已開始進入網路戰場，台灣的資安演練也必須與時俱進。