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韓國瑜驚天一怒 提醒藍營找回正軌

聯合報／ 羅元泓／文字工作者（新北市）

立法院長韓國瑜日昨主持總預算案第三次朝野協商，因國民黨團總召傅崑萁第五度缺席，且未授權黨團書記長簽字，韓罕見當場動怒飆罵，批評傅總召是「慈禧太后垂簾聽政」、讓立法院「病態發展」、立院遭「黑暗力量」控制並痛批「耍我們如猴子」。傅崑萁則回應，缺席協商是為了對行政院擴張行政權表達「軟性抗議」。

總預算影響政府能否運作、民眾權益及國家安全，國民黨不能因賴政府走強硬對抗路線，就選擇玉石俱焚、兩敗俱傷的激進路線。如此暴虎馮河的心態，不僅會失去中間板塊和經濟選民的支持與信任，亦不利年底選舉；且讓民進黨平白無故撿到槍，給國民黨貼上「癱瘓政府」、「癱瘓國家」的負面標籤。

韓國瑜驚天一怒，意在提醒傅崑萁和國民黨不要錯估民意，政策和預算編列可理性嚴格監督，卻不應夾雜個人報復色彩與撕裂快感，否則國民黨恐淪入「政治窒息」的瀕危困局。不理性的杯葛不但損傷國民黨形象，在野多年的國民黨亦承受不起被扣「政治亂源」的帽子。

賴總統不主動搭橋作政治和解或政黨協商，鄭麗文不妨主動出擊、搭建舞台。既然國共都可交流，國民黨和民進黨同樣立足台灣，有何不能好好坐下來談？國民黨應重新修整路線，以維護國內政局穩定為己任，才不白費韓院長一番苦心。國民黨要把福國利民當成要務，才有光明前景。

藍營 韓國瑜 民進黨

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