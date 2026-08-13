讀家觀點／檢視著作權法 建立AI時代新平衡

生成式人工智慧快速發展，正重塑人類創作與知識利用的方式。經濟部智慧財產局近期舉辦「生成式人工智慧著作權指引（初稿）公聽會」，各界討論極為熱烈。這並非單純的「科技vs.創作者」對立，而是兩種正當訴求的權衡：著作權人期盼原創成果不被無償利用；ＡＩ產業則擔憂過度限制將阻礙技術創新與國家競爭力。

著作權人最大的疑慮在於ＡＩ訓練資料來源。正如公聽會中影視與音樂團體所指出的，許多正體中文內容即便已標示禁止爬取，仍遭國際巨頭強行利用；若企業無償利用人類創作成果訓練商業化模型，將形成「創作者承擔成本，科技公司獲取利益」的不公。因此，權利人團體紛紛主張落實ＡＩ生成標示、提高訓練資料透明度，並盼主管機關建立「授權媒合機制」，讓創作者的成果能獲得公平對價與補償。

然而，軟體公會與美國商會等產業代表也提出實務困境。ＡＩ訓練的本質是透過龐大資料進行模型分析，而非傳統單一作品的複製利用。若將「取得授權」描繪為唯一合法路徑，逐一取得事前授權在實務上幾乎無法執行，高昂成本更可能讓市場壟斷於大型科技公司，扼殺國內中小企業與新創的生存空間。因此，產業界呼籲指引應採取「責任分層」，區分模型開發者、服務提供者與終端使用者的法律責任，並為ＡＩ數據訓練保留「合理使用」的個案判斷彈性，避免以過嚴的授權門檻阻礙產業創新。

智慧局指引初稿將「取得授權」列為原則，固然符合著作權法保護原創的精神，但其法律性質僅為「行政指導」，既無法逾越著作權法，初稿內容更根本無法化解實務上的法律侵權風險。事實上，我國現行著作權法對巨量資料探勘與模型訓練的界線尚不明確，加上合理使用全憑個案認定，司法裁量的不確定性隨時可能讓業者陷於侵權訴訟，絕非一份無強制力的行政指引所能解決。我國今年一月公布人工智慧基本法，旨在鼓勵ＡＩ創新，若著作權法制無法提供相應的配套，恐讓國家政策陷入目標與制度相互脫節的困境。

面對ＡＩ帶來的結構性變革，僅靠行政指引顯然力有未逮，根本之道仍在於重新檢視著作權法，建立符合ＡＩ特性的新平衡—例如在特定條件下放寬訓練資料利用，同時導入合理報酬、透明揭露與責任分層機制。

主管機關應盡速啟動法制革新，才能真正建立創新與原創共榮的新秩序。