兆基風暴後 包租代管暴雷 制度須補強

包租代管龍頭業者「兆基屋管」相關企業爆發公司債利息無法如期兌付的財務危機，由於兆基代管戶數超過三萬戶，內政部與國家住都中心表示「社會住宅包租代管業務運作正常」，另已啟動對於寄居蟹租屋公司既有包租代管案件轉銜機制，盼穩定市場信心。然而，整起事件值得政府進一步審視，其反映的不僅是單一企業經營問題，更揭露出政府為快速擴張社宅數量、推動包租代管制度過程中，所產生結構性風險警訊。

自二○一七推行社宅包租代管計畫以來，政府積極透過公私協力模式擴大租屋供給，以達成「八萬戶包租代管」政策目標。然而，業者的財務風險管理及監理機制仍有精進空間。部分業者憑藉承攬政府標案所建立市場信譽，透過發行公司債擴大經營規模，使營運建立在較高的財務槓桿結構之上；且現行制度雖要求業者繳納營業保證金，但尚未建立租金與押金專戶管理或價金信託機制，若業者發生財務危機，房東與房客權益均可能受到衝擊。此次事件凸顯政府在擴大政策規模時，亦有必要同步強化財務監理及租屋權益保障機制。

根據行政院「社會住宅包租代管第四期計畫」，二○二三年至二○二八年總經費近一百五十億元，超過六成經費（約九十二億元）用於業者與房東，其中六十八億元為業者的開發費、媒合費、代管費等，廿四億元為補貼房東的修繕費與公證費等。

從執行成果來看，專為弱勢提供居住保障的包租服務僅占整體服務量約三成，而經濟弱勢戶占比不到一成，顯示政策對弱勢居住支持的實質效益仍有提升空間。此外，市場實務上，曾傳出房東可能因房客申請補貼而調漲房租、資格審查不夠嚴謹衍生的違規情形、房東修繕補助缺乏查核機制等。這些情況顯示補貼機制與監督措施仍有精進必要。

社宅包租代管計畫不應僅以媒合戶數作為衡量標準，更應重視租後管理品質與社區融入成效，如租客管理不易、居住品質維護不足，可能衍生噪音、環境髒亂及公共設施損壞等問題。有房東在結束代管契約後，房屋出現設備損壞或管理維護不佳等情形，不僅影響資產價值，也增加修繕成本；市場上也出現業者向租客收費，同時向政府請領補助的情形，衝擊市場公平性與社會信任。

當租賃糾紛或鄰里衝突發生時，部分業者因權責界定不明或管理能量不足，未能有效介入協調管理，導致相關問題最終仍須由管委會、里鄰組織，甚至警察機關協助處理，增加社區治理負擔。

社宅包租代管計畫原意在於健全租屋市場、協助弱勢居住保障；然而，隨著政策規模擴大，監理機制、補貼效益及管理品質等問題也逐漸浮現，政府應全面檢討制度設計，讓有限資源真正回歸居住正義。

首先，建議修正《租賃住宅市場發展及管理條例》，建立租金與押金專戶及價金信託機制，強化資金安全保障；其次，檢討現行補貼資源配置，將資源優先投入包租模式，並將租後管理、爭議處理及社區評價等納入業者考核與續約標準；最後，逐步擴大實體社宅供給，並結合社工服務及專業物業管理，健全居住安全網絡。

住宅政策的目標，不應僅追求媒合戶數成長，更應兼顧租賃安全、居住品質與社區穩定，唯有讓有限的公共資源回歸保障弱勢家庭租屋權益，才能真正落實居住正義，並建立健全且永續發展的租屋市場。