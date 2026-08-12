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讀家觀點／陸科研規模追美 台不能只靠地緣紅利

聯合報／ 黃健群／工業總會大陸處處長、大學兼任助理教授（台北市）

日本文部科學省日前公布「科學技術指標二○二六」，以二○二四年為最新跨國可比年度，按物價差異換算，大陸研發支出的九十七點一兆日圓，首度超越美國的九十五點三兆日圓。凸顯意義是：大陸將可能由全球最大的製造基地，轉變為重要的技術供給者；這勢必牽動全球產業版圖重組。

宏觀來看，近年來大陸推動「新質生產力」與科技自主創新已初見成效。大陸透過新型舉國體制，將研發資源與既有製造體系緊密接合；雖然其研發支出多集中於應用研發、工程化與產業化，且名目金額與美國尚有差距，但帶來的產業競爭力與爆發力不容小覷。

過去各界談到「中國製造」，多是低成本、勞力密集和代工出口的代名詞；如今從電動車、電池、太陽能、無人機，到通訊設備與ＡＩ終端產品，「中國製造」已跨越價格優勢，延伸至零組件、軟體、製程到市場系統整合的全面升級。

面對美歐等國的警惕與防範，大陸不再只是出口商品，而是進化為「品牌、技術與供應鏈母體化」的全方位輸出。透過對外投資與「在地生產、在地銷售」，大陸企業將其深耕多年的供應鏈母體移轉至海外，不但讓「中國製造」蛻變為「中國智造」，甚至由過去的「Made in China」轉向由自主技術與設計主導的「Made by China」。此具備高技術、高附加價值，以及強大產品化能力，被國際稱為「中國衝擊3.0」的新現象，對全球產業將帶來可能衝擊包括：

首先，打破既有的全球技術霸權體系，加速全球市場重新分配。

其次，推動技術標準多元化。大陸在五Ｇ、ＡＩ領域的產業化優勢，使其具備輸出技術標準的能力，進而影響了全球數位生態的架構。

再次，對關鍵資源與技術的掌控力不斷強化。以稀土為例，由於中日僵局，大陸海關數據指今年上半年大陸對日本稀土出口大跌逾五成；其中六月受管制稀土對日出口量更較去年同期銳減百分之八十一，部分關鍵如用於電動車馬達、高效能磁鐵及國防設備的鏑與鋱，今年以來對日出口甚至為零。亦即，大陸將關鍵礦物或經貿政策作為地緣政治武器博弈的工具，已成為常態。

最後，面對美國近年實施的先進半導體及製造設備出口管制，大陸非但沒有停滯，反而展現出「逆境創新」能力，在超級電腦與ＡＩ等關鍵領域加速推進自主研發。這迫使全球跨國企業不得不調整其戰略布局，重新評估供應鏈與大陸技術體系連結的可能性和必要性。

當大陸已從產品設計、系統整合到標準制訂，開始全面的全球浸潤，任何地區或國家，若仍只採取被動防守，將無法應對巨變。對台灣來說，只是一味依靠地緣政治紅利或供應鏈防堵，將難以為繼。如何在大國科技角力與全球產業鏈重組中，找到不可替代的差異化價值，才是台灣無可迴避的挑戰與課題。

規模 日圓 研發

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