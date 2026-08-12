快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

乖乖就範 忍氣吞聲 何止長崎

聯合報／ 張鐸／大學兼任副教授（高雄市）

日本長崎日前舉行原爆和平紀念典禮，駐日代表李逸洋刻意缺席，以抗議座位區域被矮化、有損國格，並在臉書貼文說，他「是以戰略高度來因應台灣被矮化國格問題，大家試想，長崎市政府自甘充當中國對台法律戰的幫兇，如果台灣乖乖就範、忍氣吞聲，接受非使節團待遇，承認台灣沒有主權、不是一個國家，後果會是如何？中國勢必拿長崎模式施加於廣島之上，以長崎否定台灣，台灣都可以接受，為何廣島要給台灣使節待遇？我擔憂默默承受的後果是骨牌效應，此例一開，中國會在日本各個地方逐一破壞我們辛勤建立起來的台日關係。」

回想一九七二年九月，日本選擇與中共建立正式外交關係，同時並與我國斷交。當時台灣默默地承受比座位區域被矮化更糟的屈辱，卻沒有任何抗議行動，台日關係是否友好？可見一斑。然而，綠營基於對日本的「斯德哥爾摩症候群」，一聽到有日本人說「台灣有事、日本有事」即興奮不已，並自認這是由於自己「辛勤建立起來的台日關係」，忘了當年日本是如何拋棄台灣去擁抱中共政權。

歷史的思路若延續下來，再加上國際間一貫的「一中政策」，此次座位區域被矮化，有何能耐導致「骨牌效應」影響日本其他的城市？怎不說是國際上的「一中政策」及日本於一九七二年「棄台保中」的抉擇，導致「骨牌效應」到今天，影響了長崎原爆紀念活動的座位安排？如此又何須李代表以「戰略高度」來擔憂台灣被矮化的問題？

四個月前，賴總統專機不能出訪，最後只好「乖乖就範、忍氣吞聲」地去搭史瓦帝尼國王專機，「偷渡」出訪不也是放棄國家主權？今年五月底，日本與菲律賓宣布啟動兩國專屬經濟海域（ＥＥＺ）與大陸棚的海洋邊界劃定談判，區域與台灣東部外海重疊，不但侵害我國漁權，亦涉及區域地緣政治，外交部對此卻表「肯定」，台灣主權問題又何在？不也是被矮化、有損國格、乖乖就範、忍氣吞聲、承認台灣沒有主權、不是一個國家嗎？

長崎 乖乖 和平

延伸閱讀

「長崎模式」矮化台灣 李逸洋：若承受將有「骨牌效應」

長崎原爆紀念典禮我遭矮化 陸使館批李逸洋：自取其辱

遭日矮化…長崎原爆紀典 李逸洋缺席抗議

駐日代表缺席長崎原爆典禮 林楚茵：台日不因中國介入心生嫌隙

相關新聞

賴政府對長崎發動認知作戰

今年的「長崎和平式典」在戰爭陰影加劇的現實下舉行，不僅是哀悼核轟炸遇難亡者與所有戰爭犧牲者的儀式，更是向全世界傳達「核武並非『必要惡』而是『絕對惡』」訊息的「反核武和平主義行動」。長崎市、被爆者、長崎市民、聯合國一同呼籲，生活在地球上的人們應超越國家的疆界，以地球市民的角度思考「核武」這個攸關全人類生存權的迫切問題。

醫療專業與營利業務 須保持界線

高雄安泰醫院減重手術死亡事件發生後，主管機關啟動醫療事故調查，並作成「醫療事故專案調查報告：安泰醫院（高雄市）減重手術死亡事件」，從醫療行為、手術適應症、醫療機構管理、病歷紀錄、團隊運作及病人安全等面向進行檢視，並提出調查分析與改善要求。對此報告所論述的，醫療機構、包括醫院或診所在內的「負責醫師」，應有所警惕。

「無通報義務」 是國家治理答案？

中聯油脂事件延燒，台糖先前採購中聯供應的粗油，在進貨前自主檢驗發現苯駢芘異常，因此拒絕收貨，卻沒有進一步向主管機關通報。相關部會解釋，當時只是原料、尚未成為產品，也沒有進入台糖供應鏈，因此依現行法規沒有法定通報義務。但「沒有異常通報義務」，可以成為國家治理的答案嗎？

季青漫畫

季青漫畫

乖乖就範 忍氣吞聲 何止長崎

日本長崎日前舉行原爆和平紀念典禮，駐日代表李逸洋刻意缺席，以抗議座位區域被矮化、有損國格，並在臉書貼文說，他「是以戰略高度來因應台灣被矮化國格問題，大家試想，長崎市政府自甘充當中國對台法律戰的幫兇，如果台灣乖乖就範、忍氣吞聲，接受非使節團待遇，承認台灣沒有主權、不是一個國家，後果會是如何？中國勢必拿長崎模式施加於廣島之上，以長崎否定台灣，台灣都可以接受，為何廣島要給台灣使節待遇？我擔憂默默承受的後果是骨牌效應，此例一開，中國會在日本各個地方逐一破壞我們辛勤建立起來的台日關係。」

外交應務實 別總訴諸情緒博支持

駐日代表李逸洋表示因不滿我方座席安排遭矮化，缺席長崎原爆和平紀念典禮，並批長崎市「扈從中國、貶損台灣」。長崎市府則回應，台灣代表的座位安排與去年相同，並沒有降格意圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。