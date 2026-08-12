乖乖就範 忍氣吞聲 何止長崎

日本長崎日前舉行原爆和平紀念典禮，駐日代表李逸洋刻意缺席，以抗議座位區域被矮化、有損國格，並在臉書貼文說，他「是以戰略高度來因應台灣被矮化國格問題，大家試想，長崎市政府自甘充當中國對台法律戰的幫兇，如果台灣乖乖就範、忍氣吞聲，接受非使節團待遇，承認台灣沒有主權、不是一個國家，後果會是如何？中國勢必拿長崎模式施加於廣島之上，以長崎否定台灣，台灣都可以接受，為何廣島要給台灣使節待遇？我擔憂默默承受的後果是骨牌效應，此例一開，中國會在日本各個地方逐一破壞我們辛勤建立起來的台日關係。」

回想一九七二年九月，日本選擇與中共建立正式外交關係，同時並與我國斷交。當時台灣默默地承受比座位區域被矮化更糟的屈辱，卻沒有任何抗議行動，台日關係是否友好？可見一斑。然而，綠營基於對日本的「斯德哥爾摩症候群」，一聽到有日本人說「台灣有事、日本有事」即興奮不已，並自認這是由於自己「辛勤建立起來的台日關係」，忘了當年日本是如何拋棄台灣去擁抱中共政權。

歷史的思路若延續下來，再加上國際間一貫的「一中政策」，此次座位區域被矮化，有何能耐導致「骨牌效應」影響日本其他的城市？怎不說是國際上的「一中政策」及日本於一九七二年「棄台保中」的抉擇，導致「骨牌效應」到今天，影響了長崎原爆紀念活動的座位安排？如此又何須李代表以「戰略高度」來擔憂台灣被矮化的問題？

四個月前，賴總統專機不能出訪，最後只好「乖乖就範、忍氣吞聲」地去搭史瓦帝尼國王專機，「偷渡」出訪不也是放棄國家主權？今年五月底，日本與菲律賓宣布啟動兩國專屬經濟海域（ＥＥＺ）與大陸棚的海洋邊界劃定談判，區域與台灣東部外海重疊，不但侵害我國漁權，亦涉及區域地緣政治，外交部對此卻表「肯定」，台灣主權問題又何在？不也是被矮化、有損國格、乖乖就範、忍氣吞聲、承認台灣沒有主權、不是一個國家嗎？