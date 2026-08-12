外交應務實 別總訴諸情緒博支持

日本長崎日前舉行原爆和平紀念典禮，駐日代表李逸洋刻意缺席，以抗議座位區域被矮化、有損國格，並在臉書貼文說，他「是以戰略高度來因應台灣被矮化國格問題，大家試想，長崎市政府自甘充當中國對台法律戰的幫兇，如果台灣乖乖就範、忍氣吞聲，接受非使節團待遇，承認台灣沒有主權、不是一個國家，後果會是如何？中國勢必拿長崎模式施加於廣島之上，以長崎否定台灣，台灣都可以接受，為何廣島要給台灣使節待遇？我擔憂默默承受的後果是骨牌效應，此例一開，中國會在日本各個地方逐一破壞我們辛勤建立起來的台日關係。」

2026-08-12 00:00