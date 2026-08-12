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外交應務實 別總訴諸情緒博支持

聯合報／ 高文文／公（新北市）

駐日代表李逸洋表示因不滿我方座席安排遭矮化，缺席長崎原爆和平紀念典禮，並批長崎市「扈從中國、貶損台灣」。長崎市府則回應，台灣代表的座位安排與去年相同，並沒有降格意圖。

在日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中日關係陷入前所未有的低谷，引起中方嚴正抗議並接續採取反制措施。高市首相雖未收回論述，整體政策卻已逐漸修正，回歸過往官方立場，企圖緩和雙方對立氣氛。反觀綠營和賴政府好似撿到寶一般大肆吹噓，認為日本力挺台灣、台日關係稱兄道弟。

雖然日本政商界對台大都以禮相待，但遇到重要場合或重大立場，仍以其國家利益為考量，所謂「扈從中國、貶損台灣」恐是以偏概全。台灣外交處境艱困，全民都能體諒政府的努力，但政府拓展外交仍應務實，別總是以粉飾的言辭或訴諸情緒來博得民眾支持。

外交 情緒 和平

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