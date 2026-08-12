賴政府對長崎發動認知作戰

今年的「長崎和平式典」在戰爭陰影加劇的現實下舉行，不僅是哀悼核轟炸遇難亡者與所有戰爭犧牲者的儀式，更是向全世界傳達「核武並非『必要惡』而是『絕對惡』」訊息的「反核武和平主義行動」。長崎市、被爆者、長崎市民、聯合國一同呼籲，生活在地球上的人們應超越國家的疆界，以地球市民的角度思考「核武」這個攸關全人類生存權的迫切問題。

就在世人仍沉浸於式典後的哀傷與希望之時，我國駐日代表李逸洋和駐日代表處卻大發雷霆，指控長崎市政府「扈從中國」，故意將我方的座位安排於外交團座位區之外、傷害我國尊嚴，痛斥長崎市配合積極擴張核武的中國，強烈暗示長崎市並非真心追求「核廢絕」與永久和平。

這種「沒照我的喜好安排座位＝汙辱台灣＝扈從中國＝無視中國核軍備擴張」，論理之飛躍，讓人想起魯迅「從短袖子到私生子」的名言。台灣人對於核戰爭風險毫無所感，卻只有在搞麥卡錫主義時，想像力才如此發達。「長崎和平式典」台上的人們，訴求全世界人類應當以「地球市民」之姿拒絕核武與核戰爭，堂堂台灣駐日代表卻只在乎座位在哪、有無被優待。我駐日代表處高高在上，稱長崎市受台灣恩惠，並莫名炫耀台股市值之高與台灣在半導體產業之地位，好比「世界中心就是台灣」的狂妄自大，一覽無遺。

更令人感到羞恥與憤怒的是，在長崎市就關於台灣代表座位安排的問題回覆後，即可發現我方以側翼化語言與認知作戰，意圖抹紅長崎市。據日媒報導，長崎市係安排台灣代表在「海外區」，而非「ＮＧＯ區」；座位是在各國大使後方，與國際機關同列。長崎市依據日本外務省名冊，原則上將特命全權大使優先安排於前方，臨時代理大使與書記官等，則坐在特命全權大使之後。台灣代表雖未與他國特命全權大使坐在一起，但其座位仍與非日本國的公權力代表同列。

駐日代表處聲稱「我方代表座位被安排於外交團區域之外」的說法，顯不攻自破；除非我方政府主張，國際機構的代表「不算外交官」。「長崎市故意將台灣代表團安排於外交團區域之外」的指控，實為以謊言魚目混珠的認知作戰。

況且我駐日代表就算「事實上是大使」，但在法律上仍非特命全權大使；雖於廣島和平式典中座位與他國大使同列，但這只是廣島市的好意，不代表其他地方或機關也有義務把我駐日代表視為特命全權大使。若我方對沒能與他國的特命全權大使並肩而坐如此憤慨，與其對長崎市發火，倒不如向日本外務省或向日本內閣抗議。

至於我駐日代表處的貼文則被日本網民轉載，日本右翼分子藉機向日本國內「反核武和平主義者」發起抹紅，甚至「出征」長崎市。

從駐日代表、國內民代、親綠名嘴與側翼對長崎市的攻擊，顯示賴政府已開始把抹紅與認知作戰手法，用來對付「不友我」的外國人。然而，「以和平之名」的自我中心主義，正是廣島與長崎「和平式典」要向所有「地球市民」警告的、會把全人類和地球帶向毀滅的核戰爭之緣由。