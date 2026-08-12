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賴政府對長崎發動認知作戰

聯合報／ 陳韋佑／早稻田大學法研科博士候選人（新竹市）
日本長崎本月9日舉行原爆和平紀念典禮，我駐日代表處指控長崎市政府故意將我方的座位安排於外交團座位區之外、傷害我國尊嚴，引發關注。美聯社
日本長崎本月9日舉行原爆和平紀念典禮，我駐日代表處指控長崎市政府故意將我方的座位安排於外交團座位區之外、傷害我國尊嚴，引發關注。美聯社

今年的「長崎和平式典」在戰爭陰影加劇的現實下舉行，不僅是哀悼核轟炸遇難亡者與所有戰爭犧牲者的儀式，更是向全世界傳達「核武並非『必要惡』而是『絕對惡』」訊息的「反核武和平主義行動」。長崎市、被爆者、長崎市民、聯合國一同呼籲，生活在地球上的人們應超越國家的疆界，以地球市民的角度思考「核武」這個攸關全人類生存權的迫切問題。

就在世人仍沉浸於式典後的哀傷與希望之時，我國駐日代表李逸洋和駐日代表處卻大發雷霆，指控長崎市政府「扈從中國」，故意將我方的座位安排於外交團座位區之外、傷害我國尊嚴，痛斥長崎市配合積極擴張核武的中國，強烈暗示長崎市並非真心追求「核廢絕」與永久和平。

這種「沒照我的喜好安排座位＝汙辱台灣＝扈從中國＝無視中國核軍備擴張」，論理之飛躍，讓人想起魯迅「從短袖子到私生子」的名言。台灣人對於核戰爭風險毫無所感，卻只有在搞麥卡錫主義時，想像力才如此發達。「長崎和平式典」台上的人們，訴求全世界人類應當以「地球市民」之姿拒絕核武與核戰爭，堂堂台灣駐日代表卻只在乎座位在哪、有無被優待。我駐日代表處高高在上，稱長崎市受台灣恩惠，並莫名炫耀台股市值之高與台灣在半導體產業之地位，好比「世界中心就是台灣」的狂妄自大，一覽無遺。

更令人感到羞恥與憤怒的是，在長崎市就關於台灣代表座位安排的問題回覆後，即可發現我方以側翼化語言與認知作戰，意圖抹紅長崎市。據日媒報導，長崎市係安排台灣代表在「海外區」，而非「ＮＧＯ區」；座位是在各國大使後方，與國際機關同列。長崎市依據日本外務省名冊，原則上將特命全權大使優先安排於前方，臨時代理大使與書記官等，則坐在特命全權大使之後。台灣代表雖未與他國特命全權大使坐在一起，但其座位仍與非日本國的公權力代表同列。

駐日代表處聲稱「我方代表座位被安排於外交團區域之外」的說法，顯不攻自破；除非我方政府主張，國際機構的代表「不算外交官」。「長崎市故意將台灣代表團安排於外交團區域之外」的指控，實為以謊言魚目混珠的認知作戰。

況且我駐日代表就算「事實上是大使」，但在法律上仍非特命全權大使；雖於廣島和平式典中座位與他國大使同列，但這只是廣島市的好意，不代表其他地方或機關也有義務把我駐日代表視為特命全權大使。若我方對沒能與他國的特命全權大使並肩而坐如此憤慨，與其對長崎市發火，倒不如向日本外務省或向日本內閣抗議。

至於我駐日代表處的貼文則被日本網民轉載，日本右翼分子藉機向日本國內「反核武和平主義者」發起抹紅，甚至「出征」長崎市。

從駐日代表、國內民代、親綠名嘴與側翼對長崎市的攻擊，顯示賴政府已開始把抹紅與認知作戰手法，用來對付「不友我」的外國人。然而，「以和平之名」的自我中心主義，正是廣島與長崎「和平式典」要向所有「地球市民」警告的、會把全人類和地球帶向毀滅的核戰爭之緣由。

長崎 賴政府 核武 反核

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