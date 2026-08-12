快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

「無通報義務」 是國家治理答案？

聯合報／ 李伯璋／台北醫學大學公衛學院講座教授（台北市）
台糖5月就曾因中聯油提供的「脫膠原油」苯駢芘超標而拒取貨，但未通報衛生單位遭質疑。聯合報系資料照
台糖5月就曾因中聯油提供的「脫膠原油」苯駢芘超標而拒取貨，但未通報衛生單位遭質疑。聯合報系資料照

中聯油脂事件延燒，台糖先前採購中聯供應的粗油，在進貨前自主檢驗發現苯駢芘異常，因此拒絕收貨，卻沒有進一步向主管機關通報。相關部會解釋，當時只是原料、尚未成為產品，也沒有進入台糖供應鏈，因此依現行法規沒有法定通報義務。但「沒有異常通報義務」，可以成為國家治理的答案嗎？

如果國營事業已經發現供應商的食品原料有異常，重要的就不只是「這批貨我不要了」，而是同一供應商是否還把相同原料賣給其他廠商？問題來自同一批原料、同一產地，還是同一製程？其他消費者是否已經暴露在風險中？人民面對的是一個政府，不是經濟部、食藥署、地方衛生局彼此切割的政府。

民國九十九年起，食藥署建置「藥品療效不等通報」機制。醫師如果發現病人更換同成分、同劑量、不同廠牌的藥品後，血壓、血糖、血脂肪控制變差，或療效似乎有所不同，可以通報主管機關食藥署。但實務上，臨床醫師門診病人一個接著一個，如果還要離開原來健保署網路畫面系統，另外再找食藥署網站、登入、重新填資料，再好的制度也很容易變成麻煩，醫師可能隨手將同性質的Ａ藥品改成Ｂ藥品更快。

民國一○七年，筆者在健保署服務時，在支持本土學名藥發展的立場、政府一體的理念下，健保署跟食藥署合作，把通報入口直接放進醫師每天使用的健保雲端系統。醫師看到病人的用藥有疑慮，就能直接通報給健保署，健保署定期彙整資料，再提供食藥署專業評估及追蹤。

食品、藥品的原料、品項與批號成千上萬，政府不可能單靠有限人力一項一項抽驗，只期待食藥署抽驗，本質上仍然接近亂槍打鳥。數位時代真正有效的治理，應該建立一套全民參與的「國家風險雷達」：通報、資料累積、異常偵測、風險分級、精準稽查。

一件異常通報可能只是個案，如果十件、二十件異常都集中在同一產品、同一批號、同一原料來源或同一家工廠，就應立即形成警訊，啟動調查，而不是等到出事後才全面清查。藥品也是一樣，在目前無法落實「使用者付費、部分負擔」來管理不必要醫療的情況下，當健保署用調降藥價來控制藥品費用總額，而原料、製造、人力及品質管理成本不可能無限下降時，政府就更應同步強化上市後品質監測。

藥是病人在吃，療效好不好，病人最有感覺；醫師每天觀察治療結果，也最可能提早發現異常。食品亦然，最早看到問題的可能是採購人員、食品廠、實驗室、通路業者甚至消費者。政府要做的不是想辦法自己長出一萬雙眼睛，而是建立制度，讓全國兩千三百萬雙眼睛都可能成為國家的風險感測器。

因此，中聯油脂事件留下來最重要的功課，不應只是再增加幾條罰則，而是重新建立治理文化。一個成熟的社會，不是每個人都很清楚地說「這不是我的責任」，而是在公共風險出現時，仍有人願意說：雖然法律沒有要求我，但我不希望下一個人因此受害。這才是國家治理真正應有的態度。

台糖 中聯 苯駢芘

延伸閱讀

經濟部認台糖無通報義務 在野對此表質疑

致癌油風波延燒…台糖：下半年停購外購粗油 自主進口黃豆產製成品油

台糖：下半年停購「外購粗油」

台糖檢出超標油品引通報爭議 中市衛生局長親揭「理應通報」關鍵

相關新聞

賴政府對長崎發動認知作戰

今年的「長崎和平式典」在戰爭陰影加劇的現實下舉行，不僅是哀悼核轟炸遇難亡者與所有戰爭犧牲者的儀式，更是向全世界傳達「核武並非『必要惡』而是『絕對惡』」訊息的「反核武和平主義行動」。長崎市、被爆者、長崎市民、聯合國一同呼籲，生活在地球上的人們應超越國家的疆界，以地球市民的角度思考「核武」這個攸關全人類生存權的迫切問題。

醫療專業與營利業務 須保持界線

高雄安泰醫院減重手術死亡事件發生後，主管機關啟動醫療事故調查，並作成「醫療事故專案調查報告：安泰醫院（高雄市）減重手術死亡事件」，從醫療行為、手術適應症、醫療機構管理、病歷紀錄、團隊運作及病人安全等面向進行檢視，並提出調查分析與改善要求。對此報告所論述的，醫療機構、包括醫院或診所在內的「負責醫師」，應有所警惕。

「無通報義務」 是國家治理答案？

中聯油脂事件延燒，台糖先前採購中聯供應的粗油，在進貨前自主檢驗發現苯駢芘異常，因此拒絕收貨，卻沒有進一步向主管機關通報。相關部會解釋，當時只是原料、尚未成為產品，也沒有進入台糖供應鏈，因此依現行法規沒有法定通報義務。但「沒有異常通報義務」，可以成為國家治理的答案嗎？

季青漫畫

季青漫畫

乖乖就範 忍氣吞聲 何止長崎

日本長崎日前舉行原爆和平紀念典禮，駐日代表李逸洋刻意缺席，以抗議座位區域被矮化、有損國格，並在臉書貼文說，他「是以戰略高度來因應台灣被矮化國格問題，大家試想，長崎市政府自甘充當中國對台法律戰的幫兇，如果台灣乖乖就範、忍氣吞聲，接受非使節團待遇，承認台灣沒有主權、不是一個國家，後果會是如何？中國勢必拿長崎模式施加於廣島之上，以長崎否定台灣，台灣都可以接受，為何廣島要給台灣使節待遇？我擔憂默默承受的後果是骨牌效應，此例一開，中國會在日本各個地方逐一破壞我們辛勤建立起來的台日關係。」

外交應務實 別總訴諸情緒博支持

駐日代表李逸洋表示因不滿我方座席安排遭矮化，缺席長崎原爆和平紀念典禮，並批長崎市「扈從中國、貶損台灣」。長崎市府則回應，台灣代表的座位安排與去年相同，並沒有降格意圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。