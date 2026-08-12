醫療專業與營利業務 須保持界線

高雄安泰醫院減重手術死亡事件發生後，主管機關啟動醫療事故調查，並作成「醫療事故專案調查報告：安泰醫院（高雄市）減重手術死亡事件」，從醫療行為、手術適應症、醫療機構管理、病歷紀錄、團隊運作及病人安全等面向進行檢視，並提出調查分析與改善要求。對此報告所論述的，醫療機構、包括醫院或診所在內的「負責醫師」，應有所警惕。

本案最根本的組織問題，在於醫院監督權的失守。醫院與主刀醫師所屬「減重團隊」採合作經營模式。院方與團隊簽署兩年合作契約，涉及人力獨立招聘、每例手術提成與分潤，甚至訂定每月最低手術業績。這使醫院與團隊缺乏一般院內醫療團隊的實質從屬關係，也限制了院方對人員資格、醫療品質及臨床業務的管理能力。

更值得注意的是，調查指出院方管理階層長期知悉主刀醫師對手術適應症認定較寬鬆，部分個案甚至具有值得檢視的醫療適應症問題。

對於可能涉及過度醫療的情況，醫院原應透過品質審查、行政督導或專業監測加以檢視，但院方未能有效介入與糾正，顯示問題已從個別醫師的醫療判斷，延伸為醫院管理的失能。

調查報告也揭示醫院內部多項病人安全機制存在缺口。首先，院方未建立完善的外院檢驗報告採用規範，缺乏明確的審查ＳＯＰ，使醫師在進行術前評估時，可能無法完整掌握病人的風險資訊。

其次，醫療資訊傳遞存在非正式化問題。減重團隊透過社群通訊軟體等方式記載病史、溝通病情，而非將重要資訊完整記載於正式病歷。病歷不只是行政文件，也是醫療團隊共同判斷、交班、追蹤與處理病情的重要依據。關鍵資訊若散落於非正式管道，不僅可能造成醫療人員掌握資訊不一致，也會削弱後續追蹤及事故釐清能力。

此外，病房臨床應變機制也存在明顯缺口。新團隊進駐後，院方未同步提供充分的專業教育訓練，使第一線人員對減重手術併發症及危急徵兆的辨識能力不足。

這些缺失顯示，醫療安全問題並非發生在單一環節，而是整條風險控管鏈都存在漏洞。

本案主管機關的處分，呈現出「個人醫療責任」與「醫療機構管理責任」兩條不同的法律責任軌道。主刀醫師主要對其個人醫療專業行為負責；醫療機構及負責醫師則須面對醫院組織管理、醫療品質監督及法定管理義務。

如果醫院將核心醫療業務交由合作團隊執行，卻沒有保留足夠管理與監督權，那麼問題就不再只是個別醫師行為，而是醫療機構負責人的管理責任。

因此，本案提醒了醫療機構：醫療專業與營利業務間須保持必要界線。當合作團隊涉及手術分潤、最低手術業績等商業誘因，而醫院又缺乏有效品質監督，便可能產生「醫療量」與「病人真正需要什麼」之間的利益衝突。

醫療可以是一項專業，也可以是一門產業；但商業業績不能凌駕病人安全。安泰醫院事件值得社會反思的，不只是主刀醫師是否犯錯，而是整個醫療治理體系為何沒有及時發現、阻止與修正風險。從個人過失到組織失能，本案提出的問題不是單純「誰應該負責」，而是「醫院究竟有沒有能力防止錯誤發生」。醫院存在的第一個目的，不是創造手術業績，而是保障病人的生命與安全。