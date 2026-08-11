讀家觀點／「致生損害」不應是選舉文宣下架標準

立法院討論數發部提送之深偽選舉新聞下架標準，參選人、候選人若上傳刑事局認定的偽造內容，系統可協助通知四大平台下架。亦即，數發部與中選會並非主動認定或發起下架的主管機關，主動權在候選人；而下架認定與作業流程標準，亦須經法定檢驗程序。

立院的爭執點在於，讓政府決定什麼資訊必須下架，是否會限縮言論自由？因此民進黨黨團幹事長莊瑞雄主張，深偽新聞是否構成犯罪之法律判斷，關鍵在內容是否對被變造對象「致生損害」，若無受損害即屬言論自由；但侵害個人、衝擊社會秩序，甚至影響公共利益或國家安全者，就有法律風險。

這個議題必須從兩方面來討論，首先是「新聞」層面，訊息必須在媒體上刊登的才是「新聞」，在各平台流竄、沒有媒體機構掛名的都不是新聞，而是訊息或「文宣」，因此數發部所謂「新聞下架標準」是不精準的說詞，應改成「文宣下架標準」或「選舉訊息下架標準」；此外，新聞應建立在真實的基礎上，造假的就不能算是「新聞」，既深偽必然是假，就應下架。

新聞有其倫理要求，深偽影音既然為假，本就不宜以「新聞」態樣呈現，只要候選人主張這不是我的影像、不是我講的話，平台即應下架，根本不需經過繁複的官方鑑定流程；若發稿人主張其為真，就應負舉證責任。除新聞不得深偽外，其餘文宣運用ＡＩ或深偽都應尊重；深偽也是創意表現，過度管控會限縮言論自由。莊瑞雄主張以「致生損害」為標準，有實質困難。

凡選舉文宣均有其目的性，拉抬自己是正面文宣、攻擊對手是負面文宣，所有負面文宣都是為了拉下對手；因此若以「致生損害」為紅線，那所有負面文宣都不能做了。要求溫良恭儉讓是戴上面具的選舉，選民看不到真正的候選人。

「致生損害」的紅線也窒礙難行，舉個例，假設選舉中有人製作深偽影像，內容是賴總統主張和大陸統一，這當然和賴總統一貫的主張不符，但試問如何以「致生損害」來控訴？「台灣與大陸同屬一個國家」是現行憲法的規定，「賴總統主張和大陸統一」並不會導致「總統有違憲違法之虞」，因此不會有「侵害個人、衝擊社會秩序、影響公共利益或國家安全」的疑慮，總統府如何以「致生損害」要求影片下架，或提告創作人？

新聞不能深偽，一般選舉文宣則可適度運用，但應該明確揭露，而非考量其是否「致生損害」。深偽的極致是「擬真」，但擬真容易令人信以為真、引人錯誤。當然，是否「引人錯誤」也是主觀的認定，甲認為其為假、乙丙可能認為真，這也是詐騙廣告可以橫行的原因。因此是否「引人錯誤」，就不能交給專家或法官判斷，而必須有明確的「揭露」，文宣必須顯著揭露其為ＡＩ生成，適度標示「以下影片或素材為ＡＩ合成製作，請斟酌觀看」。

此外，選舉文宣之深偽對象應限於政治人物，不得旁及他人；尤其是影視明星、商界名人。選舉場域應尊重他人立場與選擇，不能用深偽傷及無辜以謀取政治利益。台灣選舉是全世界最熱鬧的，文宣手法更是與時俱進；九○年代用報紙、二○○○年初期用電視，接著有微電影、短影音，現在則是ＡＩ當道。對新媒體不能排斥，但要規範。