說斷網就斷網 一場權力的演練

台灣過去卅年的民主轉型常被譽為「第三波民主化」浪潮的典範，然從二○二四年夏天的國會改革法案大戰，到眼前的城鎮韌性演習、網路降速演練，這座曾經的民主燈塔正展現出令人不安的憲政病態：一種披著國家安全與捍衛民主雙重外衣，卻極度缺乏民主透明度與國會監督的「行政國擴權」。

前年盛夏，綠營發動青鳥行動，其論述核心是捍衛法治國原則與反對黑箱程序。他們批評藍白主導的國會調查權改革侵犯人民的基本權。然若將這套高標準對照眼前的「行動網路降速演練」，會發現驚人的雙重標準與憲政悖論：前年當國會試圖獲取資訊、在野黨企圖建立聽證與調查制度，即被扣上國會怪獸、侵害人權、程序黑箱的帽子。執政黨要求每條條文都須經過最高規格的法案協商與司法違憲審查，甚至發動覆議與釋憲。

但眼前，賴政府卻欲伸手接管網路。「全社會防衛與城鎮韌性演習」的計畫早在年初就已定案並公開，但在演習登場前夕的七月下旬，卻突襲式地強行插入「行動網路降速演練」項目。賴政府只需引用一句極度模糊的「國防與資安韌性」，就能直接「指示」ＮＣＣ與民營電信業者，對民眾的手機網路實施降速與流量管制。

若立院試圖增加對政府的監督工具叫「國會擴權」，那麼賴政府以國安為藉口，繞過國會授權，直接透過行政單位追加限制民間基礎設施與公民通訊自由的指令，難道不是更赤裸、更危險的「總統擴權」？這場倉促加碼的「降速演練」，本質上不是技術性的壓力測試，而是一場實施絕對權力的演練。

以國安之名行獨裁之實，說「斷網」就「斷網」，這無非是為了滿足執政者那絕對權力感。《聖經．創世紀》記載，神說「要有光」，於是便有了光；在現代威權裡，當權者說：「我要試試台灣斷網會怎樣？」於是數百萬人的通訊便瞬間被降速。這種在密室裡主宰一切的傲慢，正悄悄將台灣民主推向實質獨裁。

民主倒退往往並非是一夜間的軍事政變，而是執政者不斷透過議題操作，將「應對外部威脅」轉化為「內政擴權」的萬用通行證。賴政府高層拍板「網路降速」決策，最後卻是由行政院與電信業者出來擋箭，由他們來應對國會質詢與媒體監督。這種「有權者不備詢、備詢者無實權」的結構，踐踏了民主政治最根本的權責相符原則。

國安與資安確有其重要性，然法治國與威權國家的根本區別在於，民主國家在追求安全時，依然須將權力關進法律與國會監督的籠子裡。去年夏天，台灣的執政黨告訴全世界：我們必須抵抗國會擴權，因為沒有監督的權力會危害民主。今年夏天，我們卻看到同一批權力者在國安會的黑箱裡，臨陣修改演習規則、悄悄接管了民間的數位開關，並意圖告訴民眾：為了國安，請放棄你們對權力界線的質疑。

國會的監督手段被閹割，賴政府的實質權力卻能以「突發性演練」之名伸入民生日常；黑箱成為國安決策的常態，質疑即等同於不愛國。台灣距離獨裁或許只剩一步之遙。