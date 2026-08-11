韌性 是斷線後如何信任

今年城鎮韌性演習首度加入「行動網路降速」，昨天先在中部七縣市登場，十三日再於北部七縣市實施。政府聲稱這並非全面斷網，而是降低行動網路傳輸能力，語音、簡訊與災防告警仍可使用，但影音、視訊、行動上網及部分物聯網服務可能受到影響；至於目的，是模擬災害或極端情境造成基地台受損、頻寬不足時，社會如何維持基本運作。

這項演習值得注意，因為它測試的不只是手機，而是現代人的生活方式。滑手機早已成為必要之「惡」，也是必要之「善」。從ＬＩＮＥ聯絡、Google Maps導航、行動支付、叫車外送、網路銀行；到新聞、 社群與ＡＩ，我們把工作、人際關係、消費甚至記憶都交給手機。

平常網路太順暢，使我們誤以為「連線」如同空氣般理所當然，只有速度突然慢下來，才發現數位便利同時也是高度依賴。

從風險管理角度來看，真正的戰爭或重大災難更不會只是「手機變慢」。電力中斷會牽動基地台、支付、交通與資訊系統；供水、物流與醫療若同時受阻，風險更可能產生連鎖效應。當網路失效，人們不知道家人在哪裡、哪條道路安全、醫院是否正常運作，甚至無法確認眼前訊息是真是假。此時資訊傳播的問題，就從「資訊太多」瞬間轉變成「可信資訊太少」。這也是韌性社會最需要演練的地方。

然而，硬體韌性之外，更難演練的是人的「心理韌性」。尤其台灣長期處在兩岸政治與軍事對峙中，年輕世代每天又透過社群接觸戰爭、軍演、武器與政治攻防訊息。當敵對語言或網軍不斷被媒體、演算法與政治論述放大，容易形成「敵意螺旋」。一方愈強調威脅，另一方愈提高對抗；對抗愈升高，社會又更加相信衝突不可避免。久而久之，可能不是增加危機意識，而是產生麻木、焦慮甚至「反正真的打起來再說」的心理。

更值得警惕的是，我們已進入ＡＩ與全球網路共生的時代。過去沒有網路，是少一個資訊管道；今天沒有網路，卻可能等於失去導航、支付、雲端資料、即時翻譯、ＡＩ協作、社群聯繫與資訊查證能力。當人的判斷愈來愈依賴搜尋、演算法與生成式ＡＩ，斷網真正測試的，反而是人離開科技後還剩多少自主判斷與行動能力。

德國社會學家貝克的「風險社會」理論提醒我們，現代化創造便利與進步，也製造新風險，而且這些風險往往彼此連結、跨越疆界。網路正是最典型例子：它讓城市更聰明，也可能讓城市更脆弱。

因此，城市韌性最重要的，不只是學會忍受半小時沒有高速網路，而是重新追問：當水、電、網路與ＡＩ都暫時離開，我們還能不能判斷資訊、互相信任、照顧彼此，並維持社會基本運作？

真正的韌性，不是永遠不斷線，而是斷線之後，社會仍然知道如何連結，團結一心。