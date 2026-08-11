政府自砍社宅經費 甩鍋在野

賴總統二○二四年競選總統時明確表示「我承諾，在未來八年內興辦至少十三萬戶的社會住宅」。如今上任剛滿兩年不久，政策目標卻由十三萬戶大幅下修至三萬戶；這不只是住宅政策問題，是總統的誠信問題。尤其明年度中央政府總預算歲出規模預估達到約三點六兆元、創下歷史新高，政府雖強調公共建設及社福支出持續增加，然而就在「史上最高總預算」之下，賴政府卻大幅縮減社會住宅政策。

值得注意的是，政府自己一刀砍掉一二○○億元社宅經費。依政府一一四年元月「社會住宅興辦計畫（第三次修正核定本）」，一一四年至一二一年直接興辦社宅相關經費，原規畫約二○四六億元；OURs都市改革組織近期揭露的一一五年七月新計畫草案，相關經費只剩約八二一億元，前後減少約一二○○億元，等於未來八年的直接興辦經費刪減近六成。

細看內容，原規畫八百億元的社宅購地經費直接歸零，中央興辦社宅相關經費減少約二九四億元，補助地方政府興辦相關經費也減少約一二九億元。

換言之，這不是立法院在年度預算審議中刪掉的，而是行政部門自己政策轉彎！過去兩年，執政黨屢屢造謠在野黨刪減預算；然真正刪除預算編列與人民居住正義福祉的，正是執政黨自己。

同時，在最新計畫草案中，最缺社宅的南二都反而幾乎不再建社宅。原計畫中，台南一一四年至一二一年預計新增一○九七七戶，如今只剩七十七戶；高雄原定新增一三三○七戶，如今只剩二○七戶；兩市原本合計要增加二四二八四戶社宅，新計畫只剩二八四戶，縮減幅度都超過九成八。

弔詭的是，台南、高雄恰恰是六都中可入住社宅最少、次少的城市。兩市人口合計約四五五萬人，目前完工可入住社宅合計卻僅約六千戶。

理應是未來要加速追趕的地方，新計畫卻變成過去興建得愈少，未來反而幾乎不用再建。這難免讓人質疑，政府重新分配社宅目標的標準究竟是什麼？是房價所得比、租金負擔、租屋人口、等候需求與既有社宅存量，還是政治上的方便？

政府若以「避免供過於求」、「避免社宅變空屋」當政策轉彎理由，更應該看看內政部自己的調查。

內政部「一一二年住宅需求動向調查」針對十四萬名租金補貼申請者調查，詢問「若居住縣市有社會住宅是否會申請？」結果全國有百分之七十二點一表示會申請；台南為七成二、高雄也有百分之七十點八，證明社宅並非雙北特有的需求。

面對民眾需求與政府政策之間巨大的落差，政府欠人民一個有數據、有標準的解釋。

居住正義不能只是選舉時的口號，不應選前承諾十三萬戶、選後只剩三萬戶。如果總統選前親口承諾的住宅政策，任期還沒過半就大幅刪減，那麼台灣永遠看不見居住正義落實的一天。