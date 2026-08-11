誠信失守、謠言治國 百姓「無知」是誰造成

新冠疫苗爭議再起，行政院政務委員、衛福部前部長陳時中，將慈濟遭詐十點六億元的責任轉嫁給在野黨，卻迴避政府在採購協調、資訊把關及高端疫苗爭議中的責任。以政治攻防取代責任釐清，正是台灣民主公信力持續流失的原因之一。

台灣當前的資訊危機，並非民眾突然失去判斷能力，而是政治權力長期介入資訊生產與傳播的結果。

政府要求人民提升媒體識讀能力、防範境外認知作戰，自身卻透過行政宣傳、政黨論述與媒體操作建構有利於己的輿論。政策爭議不再能依據事實與程序討論，只有被二分法簡化為支持或反對政府。

監督者遭到杯葛、抹黑、被貼上不忠誠標籤，行政責任則在政黨衝突中稀釋。近年來政府運作經常選擇性公開資料，民眾接收到的只是經過政治處理的片段資訊。

疫苗事件顯示，政府面對攸關公共利益的爭議時，常以政治語言取代責任說明。不論是慈濟採購遭詐，或是高端疫苗合約與審查程序，都涉及行政協調、資訊公開及決策責任；政府卻總是要求社會大眾先接受官方結論，再將質疑者打入政治對立面。

相同治理模式也出現在食品安全、能源轉型、重大採購弊端。事前監督失靈、爭議擴大後切割責任，政策宣傳又先於資料公開。致癌油、進口雞蛋、無人機、能源政策等雖屬不同領域，背後卻都存在決策集中、資訊不足、行政究責失焦等問題。

政府也常把專業問題轉化為立場衝突，供電爭議被簡化為擁核或反核、軍購效益被包裝成愛台或賣台。以政治忠誠取代政策檢驗，民主監督被扭曲為反對黨杯葛，國家安全更常成為壓縮公共討論的工具。政府把質疑預算曲解為「削弱國防」，把主張和平誣指為「對敵妥協」，國家安全的莊嚴性遂異化為行政權力拒絕說明的防護罩。

社群平台進一步放大這套「治理模式」，演算法偏好衝突、情緒與簡化的內容，一張圖卡、幾句口號或十幾秒短影音，即可取代完整的數據與政策分析。政黨追求快速動員，將複雜議題切割為陣營符號，民眾也習於先確定立場、再選擇資訊。主流媒體更是難辭其咎，擅於將報導、政論節目與政黨宣傳混為一體，不但不思監督權力，反而扈從服務於權力、協助設定議題、安排劇本、製造敵人。閱聽大眾接收到的不是事實全貌，卻只是經過剪裁的政治外衣。

百姓的「無知」並非天生缺乏理性，而是長期生活在訊息不完整、權力不節制及媒體第四權不彰的環境。政府先製造資訊落差，再指責人民「相信謠言」，反映的正是汙染輿論環境者對受害者的倒錯究責。謠言盛行的根源是政府誠信不足，公信力不是靠宣傳預算、政治口號、網路動員就可建立，它來自公開透明、程序正當、決策負責、官員守信。

執政者若只知選擇性公開政務、剝奪民眾知情權、轉嫁責任、製造對立，民主制度也只剩選舉形式。台灣的民主危機不一定來自愚昧，卻絕對與執政者消耗公共信任、無視誠信、以權力定義事實有關。所以百姓的「無知」是誰造成的？