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長者換駕照 有如參加「障礙賽」

聯合報／ 張炎銘／退休人員（台中市）

聯合報日昨報導，偏鄉長者駕照像跑障礙賽般疲於奔命，令人心有戚戚焉。筆者剛換駕照，雖住台中市區不若偏鄉那般勞頓，卻也先心理建設，把換照當做監理單位的「訓練」，證明長者確能克服「障礙」、保障行車安全。

筆者生日在八月上旬，七月中旬才收到監理所通知；通知單上臚列的、可選擇的體檢單位與交通講習已少了一半。換照通知為何不提早寄發，讓長者有一個月完整的選擇？否則扣除額滿及自己不克參加的講習場次，選擇實在有限。雖說駕照逾期三個月內上路，縱使遭查獲，只要補辦成功或繳回駕照就不罰，但監理機關提早寄出通知很困難？

換照的兩個必要條件是體檢及交通講習，雖有「二合一」據點卻為數不多，通常得分別跑醫院與監理站。若不懂訣竅，先跑去監理站參加講習，待體檢通過後還要再跑一趟監理站換照，故較適當的做法是先參加體檢。有的體檢醫院可測驗認知功能，有的則無，必須自己電話確認。

我預約了台中醫院健檢中心星期四下午的時段，未料並無設置專用窗口掛號，與其他類別的體檢掛號混在一起；且雖說有「預約」，單是掛號就耗掉一小時。長者體檢項目不多，很快即可結束，但報告要等蓋上關防大印，又等了半小時，一場簡單的體檢足足耗掉一下午。

講習在監理站，場地良好、師資也不錯，從目的講到T-PASS優惠；但筆者覺得除了側重路權觀念外，配合影片的防禦駕駛觀念可再加強。此外，停車位不敷所需，上完課繳費也因繳費機不足而大排長龍。

換照通知上雖有說明，若駕照還可用，即可免換紙本駕照，只需在原駕照後面註記延長有效時間。筆者開了近五十年的車，遇到交警檢查駕照僅二次，新紙本駕照真的需要嗎？可惜不知是宣導不足還是其他原因，多數人似乎並未採原駕照註記方式；原駕照註記省規費又免再附照片，監理單位應廣為宣導此換照方式。

建議監理機關增設據點、或一站式服務為長者換照；先過關體檢，湊足三、四十人接著講習，完成後在原駕照上註記，無必要再發新駕照。惟經過一段時間之後，公路主管機關也須檢討年長者肇事率之增減，以作政策改進依據。

駕照 長者 換照

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