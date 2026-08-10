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讀家觀點／花蓮辦賽事經驗 應納運動觀光國家戰略

聯合報／ 田俊雄／東華公共事務研究學會榮譽理事長（花蓮市）

第五十八屆國際少年運動會（ＩＣＧ）日前在花蓮圓滿落幕。這不只是花蓮首次主辦國際少年運動盛會，更是在歷經「○四○三地震」、風災及交通受阻後，向世界展現花蓮的重要時刻。

ＩＣＧ獲國際奧林匹克委員會認可，是全球最具代表性的青少年國際綜合運動會之一，以「城市代表隊」而非國家名義參賽以淡化政治藩籬，強調友誼、交流與文化理解。然衡量一場國際賽事的價值，不應只停留在參賽人數、媒體曝光或現場人氣，而應檢視是否留下制度、品牌、產業與城市治理能力。

花蓮ＩＣＧ最值得肯定的並非成功辦賽，而是在有限資源下，示範了一次可供全國借鏡的模式。花蓮並未為了六天賽事而大興土木，而是善用多年承辦全國及國際運動賽事的經驗，整合既有運動場館、旅宿、交通、醫療及民間資源，建立分散式住宿與後勤支援系統；不僅降低賽後設施閒置風險，也讓住宿、餐飲、交通及地方商圈同步受益，充分展現協力與永續的精神。

放眼國際，日本推動「運動文化觀光」，由體育、文化與觀光部門共同規畫，把自行車、馬拉松、武道、地方祭典、飲食文化、文化資產等整合為完整旅遊產品；除了辦活動，更能打造地方品牌、延長旅客停留時間、帶動區域經濟。法國則使環法自行車賽成為展示自然景觀、文化遺產和地方產業的舞台；巴黎奧運更自籌辦初期即納入永續、教育、社會包容及賽後遺產等指標，並持續追蹤賽事效益，而非閉幕即句點。澳洲則將大型運動賽事視為城市競爭力重要投資，以南澳環澳自行車賽為例，政府評估的不只是票房收入，更包括住宿、交通、就業、媒體曝光、城市品牌及後續投資等外溢效益。

反觀台灣，馬拉松、自行車、鐵人三項、水域活動及棒球賽事遍地開花，各縣市各自申辦、各自宣傳，缺乏國家層級的品牌布局與整體行銷；活動不少，具國際辨識度的品牌卻屈指可數。建議行政院推動「品牌國際賽事城市計畫」，依據各縣市自然環境、文化特色、運動設施、產業條件等建立品牌發展架構。例如花東可定位為山海運動區域，發展國際馬拉松、越野路跑、自行車、鐵人三項及原住民族傳統競技，各地都能發展具有地方特色和代表性的國際賽事。除了中央負責國際申辦、交通整合等，地方亦需設法帶動旅宿、消費、青年就業、文化保存及地方產業，而非僅追求短期人潮與媒體聲量。

中央應將花蓮ＩＣＧ經驗正式納入「二○三○台灣運動觀光國家戰略」，由運動部統籌、跨部會共同協力，並銜接行政院「Tourism 2030」政策，避免各自為政；建立全台品牌國際賽事地圖，整合賽事、觀光、文化、地方產業、綠色交通、國際城市交流等，讓參賽者不只是來台比賽，更願意留下來旅行。

花蓮 運動 觀光 奧運

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