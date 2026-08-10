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日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

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演習是壓力測試 不能只照劇本走

聯合報／ 苑丹東／大學兼任教授（高雄市）

一場「城鎮韌性」（防空）演習，最尷尬的畫面卻是外媒在街頭詢問民眾，有人一臉疑惑地反問：「會有演習嗎？」

演習當然應真實，弔詭的是一方面希望它逼真，另一方面又怕它太真。網路不能斷，只要慢一點就好；演習最好半小時就結束，商店最好照常營業，使生活不受太大影響。

世界上沒有如此體貼的戰爭，敵人發動攻擊前，豈會事先通知「本次攻擊上午十時開始，十時卅分結束；期間網路稍有壅塞，造成不便敬請見諒」？想透過演習告訴民眾的，只是警報響了不要亂跑？動員演習究竟是做給誰看？台灣得證明自己不是坐等美軍馳援，具有承受第一擊、維持社會運作的能力，但國家安全不是ＫＰＩ；只是有計畫、有演習、有官員視察、有媒體畫面，最後再發布「演習圓滿成功」。

美國看見了台灣的「防衛決心」，各單位的督導表格全部打勾。偏偏民眾問：「今天有演習嗎？」政府知道、軍方知道、警察消防知道、美國也知道，只有普通百姓不知道自己正在演習什麼，那算什麼「全社會」演習？背後還藏著更微妙的政治難題，政府要大家相信台海情勢嚴峻，才能取得增加國防預算支出的正當性，但又不能讓民眾真的感受到強烈的戰爭臨場感，避免開始問：為什麼兩岸走到今天？我的孩子會不會上戰場？房子、工作與存款怎麼辦？

於是，政府需要民眾相信戰爭「可能發生」，卻不能讓民眾真的感覺戰爭；危機感太低不利於備戰；危機感太高又不利於選情。敵情必須嚴峻，生活最好歲月靜好；民眾要有危機意識，但最好不要恐慌；要讓美國看到台灣有準備，卻又不能真嚇到老百姓。「斷網」遂改成「網路慢一點」，「戰爭模擬」只是一堂半小時的口頭體驗課。這難道是政府對「戰爭危機感」的精準劑量管理？

真正的演習應實施壓力測試，例如模擬特定區域通訊失效、電子支付中斷、交通號誌故障、醫療後送暴增、物流受阻及假訊息散布，並增加無腳本情境。應測試的並非已寫好的劇本，而是劇本被敵人撕掉後該怎麼辦？雖然演習不是愈擾民愈成功，但政府至少應該對人民誠實；若戰爭風險真的高到需要全民備戰，就不能把「戰爭模擬」消毒和化妝成幾乎無痛感的「行政活動」。

備戰永遠不能取代避戰，最高層次的國家安全政策，是窮盡政治、外交與戰略手段，避免第一擊發生。政府要讓美國看見台灣的防衛能力，更應向台灣人民保證，政府會窮盡一切手段避免戰爭發生。否則，若真有一天台灣承擔了戰爭代價，到時民眾要問的，可不再只是「今天有演習嗎？」

演習 韌性 戰爭 國防 斷網

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