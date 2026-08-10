賴政府別再高估台日關係

日本長崎市舉行原爆和平紀念典禮，日本首相高市早苗也出席，但台灣代表座位被安排在使節團區域外，駐日代表李逸洋表達抗議，拒絕出席，改由福岡分處長參加。李逸洋並表示，長崎市屈從中國意志，錯誤決策淪為中共對台法律戰的工具，令人遺憾與失望。

然而，一段時間以來，賴政府屢屢號稱台日關係正是歷年最好的時刻，不斷放大高市早苗的「台灣有事」談話；但從日本事後各項作為、主張及官員談話，可以說仍脫離不了一個中國原則，台、中、日間的關係絲毫未變。賴政府吹響哨子，充其量只是壯膽而已。

筆者認為，駐日單位受到不公平待遇，及時提出嚴正抗議，可以理解；但賴政府應本於實際局勢，針對台日間的真正關係，做好溝通及各項應變，才是正確的做法。