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外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

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賴政府別再高估台日關係

聯合報／ 紀情／家庭主婦（台北市）

日本長崎市舉行原爆和平紀念典禮，日本首相高市早苗也出席，但台灣代表座位被安排在使節團區域外，駐日代表李逸洋表達抗議，拒絕出席，改由福岡分處長參加。李逸洋並表示，長崎市屈從中國意志，錯誤決策淪為中共對台法律戰的工具，令人遺憾與失望。

然而，一段時間以來，賴政府屢屢號稱台日關係正是歷年最好的時刻，不斷放大高市早苗的「台灣有事」談話；但從日本事後各項作為、主張及官員談話，可以說仍脫離不了一個中國原則，台、中、日間的關係絲毫未變。賴政府吹響哨子，充其量只是壯膽而已。

筆者認為，駐日單位受到不公平待遇，及時提出嚴正抗議，可以理解；但賴政府應本於實際局勢，針對台日間的真正關係，做好溝通及各項應變，才是正確的做法。

台日關係 賴政府 長崎 高市早苗 台灣有事

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