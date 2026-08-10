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場所原理：廣島和長崎都是日本

聯合報／ 陳永峰／東海大學教師會會長、京都大學法學博士（台中市）

一九四五年八月六日與九日，美軍在日本廣島長崎，「實驗性」地投下了人類史上前兩顆實戰用原子彈。結果直接決定了太平洋戰爭的終結，以及日本帝國擴張主義的全面性敗退。因此戰後以來，日本民間對於核武和戰爭極度過敏。國家部門的具體宣示則出現在「和平憲法」和「非核三原則」等「政治承諾」上。同時，因為由國家（中央）主導的國策，曾讓多數國民（地方）蒙受巨大損害。因此中央和地方間、國家和國民間的互信關係，也非日本文化圈外的我們能輕易理解。

在日本，即使首相更迭或政權轉移，地方政治結構不被撼動的可能性依然不小。日本人極其重視地方認同（地元精神），普遍展現在各類令人眼花繚亂的鄉土特產，以及強調與出身地結合的日常言動中。例如，關東與關西明顯異質，但同屬關西的大阪與京都卻又大大不同。京都學派的大家梅棹忠夫認為，這與日本封建制度瓦解時間的延遲有關。

一八七一年，明治政府「廢藩置縣」終結幕藩體制時，日本「全國」登記有案的藩還有二七六個，在歷史上則存在過五百多個不同的藩。用現代語言來說，藩在財政上自負盈虧，當然享有高度自主權；藩自設藩校，自己選訓自己的人才；自設軍隊，甚至與「外國」戰爭，一八六三年的「薩英戰爭」就是一例。因此地方自立與權力分散，在日本政治中是亙古不變鐵則，例如地方vs.中央；民選政治人物vs.常任考選文官；國際大型企業vs.地場中小企業等。

不從這樣的脈絡理解，就很難梳理為何短短三天之內，駐日代表李逸洋連續第二年出席了八月六日廣島市主辦的原爆和平紀念典禮，八月九日卻又因「台灣代表座位安排於使節團區域外，刻意矮化台灣的國格與地位」而缺席長崎市主辦的紀念典禮。亦即，一樣是日本自治體的廣島市，沒有區別台灣駐日代表與他國使節的座位區，長崎市卻將台灣代表團排除於其他國家使節的座位區外，「因此我方也降低層級出席」。

也就是說，廣島市去年跟今年都做一樣的事，李逸洋大使都出席了；長崎市也都做了一樣的事，我們去年由大使出席，而今年則由駐福岡總領事出席。

高市早苗今年首次出席廣島和長崎的原爆和平紀念典禮，因為她在去年十月才出任日本首相。毫無疑問，高市是日本最強力的親台派，但基於日本文化中的「場所原理」，她未必有力量影響廣島市或長崎市做或不做什麼。何況去年八月的日本首相，是被筆者稱為「親中左派」的石破茂，但廣島市和長崎市去年的原爆和平紀念典禮，對台灣的座位安排和今年一模一樣。

另外，高市在典禮中不是依然強調「非核三原則」嗎？但這一樣是日本人的「場所原理」，在什麼地方就說什麼話、在什麼地方就做什麼事。這就是「立場」（tachiba），即一個人的立足之處。若不理解這件事，即無從理解日本社會及日本人的原則。

奉勸所有基於工作需要，須與日本公私部門往來的人士：第一，請理解日本人的「場所原理」。第二，所有的行動都須基於事先不斷的確認，日本人會回答得曖昧，但不會故意糊弄你。第三，日本的權力高度分散，大人物要來往、小人物也要來往；中央要來往、地方也要來往；政治人物要來往、常任文官也要來往；執政黨要來往、在野黨也要來往；大企業要來往、中小企業也要來往。基於國家利益，以上忠告。

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