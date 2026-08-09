學生情緒失控／國一新生暑輔 有必要急著辦嗎

台中市一名代理教師日前在國一新生暑期輔導期間，因制止學生脫序行為，遭學生持斷裂掃把刺傷眼部及臉部，可能面臨失明後果。這起令人痛心的事件，不只是校園暴力個案，更凸顯國一新生暑期輔導制度背後潛藏的風險。

國一新生剛離開熟悉的小學校園，正處於銜接國中生活的過渡階段，對新環境、新老師與新同學都還十分陌生；同樣地，國中教師也尚未充分掌握學生的學習背景、個性特質及特殊需求。此時若急於展開為期數周的課業暑期輔導，是否符合教育現場的實際需求，值得重新思考。

尤其是特殊教育學生，更需要完整的ＩＥＰ（個別化教育計畫）交接，以及導師、授課教師、輔導教師與行政團隊的密切合作，才能提供適切的支持。若相關資訊尚未充分銜接，各項支援機制也未到位，教師在資訊不足的情況下進行班級經營，無疑增加了校園管理風險。

此外，暑假期間校園行政、輔導及支援人力本就較學期中精簡，一旦發生突發事件，能立即投入協助的人力有限。這也是此次事件帶給教育界的重要警訊：在安全防護與支援系統尚未完善之前，是否有必要急於辦理長時間的新生暑期課業輔導，確實值得檢討。

眼前最重要的，是妥善照顧受傷教師，提供醫療、法律及工作權益等全方位協助，並依法保障其公傷假及職業災害保險相關權益。然而，善後只是亡羊補牢，制度改革才是真正的危機管理。筆者並非反對新生暑期活動，而是認為可保留時間較短、以校園認識、生活適應及師生互動為主的新生始業輔導；至於為期較長的課業暑期輔導，則宜待學生正式入學、完成編班，教師充分掌握學生狀況、各項支援機制就緒後再行辦理。