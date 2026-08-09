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學生情緒失控／融合教育 不應讓師生擔風險

聯合報／ 李芳遠／國中教師（台南市）

台中市一所國中一名教師在課堂上遭學生攻擊，導致眼部受到重創，甚至傳出恐有永久性視力損傷。事件曝光後，引發社會高度關注，也讓許多第一線教師感到憂心。校園本應是教學與學習的場所，如今卻可能讓教師冒著人身安全風險上課，這不僅是一名教師的不幸，更凸顯現行教育制度所面臨的困境。

近年來，融合教育已成為教育政策的重要方向。讓有特殊需求的學生與一般學生共同學習，在適當支持下融入校園生活，不僅有助於學生的社會適應，也能培養同儕互相理解與尊重。筆者並不反對融合教育，然而，對於已出現反覆攻擊他人、嚴重暴力、性騷擾的學生，就應另案處理，提供更符合其需求的教育環境與專業資源，而不是讓普通班教師與其他學生承擔風險。

融合教育從來不是「所有學生都必須留在普通班」，而是應該讓每位學生都能在最適合的環境中學習。尤其是具持續攻擊性或高風險行為的個案，更需要特殊教育教師、心理師、職能治療師、社工等跨專業團隊長期介入，甚至安排至資源更完整的特殊教育機構或班級接受輔導。這並非排除或歧視，而是依據學生需求提供，也是保障其他學生受教權與教師工作安全的必要措施。

當保障少數個案的措施，已經讓多數學生無法安心上課、教師無法安心教學時，制度就有必要重新檢討。若班上多數學生每天擔心課堂是否會再次發生衝突，他們的受教權同樣被犧牲；站在講台上的教師，也不應以自身安全作為實踐教育理念的代價。唯有兼顧特殊需求學生的學習權益，也保障一般學生的受教權與教師的人身安全，融合教育才能真正落實。

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