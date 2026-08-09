學生情緒失控 看澳洲怎麼做

台中市一所國中五日發生了校園攻擊事件，一名升國一、具情緒障礙身分的學生，在暑輔課中因隨意走動被勸導，竟情緒失控折斷掃把，持尖銳斷柄刺向女老師，導致女老師右眼重創、顏面骨折恐有失明風險。近年性質較嚴重的校園事件，在台灣屢見不鮮。

事件發酵後，有人說是學校輔導老師人力不足，無人幫忙，易陷於單打獨鬥；也有人說是特教生輔導機制有瑕疵，訓導與輔導互相推諉；也有人說是台灣文化的關係，台灣人分的太清楚，不同班級的老師各管各的學生、井水不犯河水。當師生雙方都有情緒時，發生衝突在所難免，為避免或減少這些事件，筆者想提出在澳洲布里斯本市州立學校看到的現場，給大家參考。

二○二三年五月帶著一群學生前往澳洲遊學，有一天我們進入一所公立中學，和他們的學生一起學習。台灣去的學生都被分配進教室上課，台灣去的校長和老師也沒閒著，我們去聽課、觀摩學習。

筆者在觀課時，觀察到了老師對學生的輔導與管教措施，印象特別深刻。教室設有專區和桌椅，上課中有一名學生出現了情緒問題，老師要學生冷靜，然後讓學生先到教室內的專區坐著；筆者正納悶，此時有一位老師從外頭走進教室，坐在這位學生旁邊陪讀，和學生輕聲交談並安撫他的情緒，原來的老師則繼續上課，教室內很平靜，好像什麼事情都沒有發生似的。

下課後詳細詢問該校老師，說是他們隨時會有校內師長巡邏，一發現專區有人，就有專人進入教室，陪著這位學生。隔壁班老師聽到動靜也可能過來幫忙，或將這位學生帶離教室、或帶到輔導諮商教室。此外，筆者觀察到學校還設有一家咖啡店，下課時由學生實習泡咖啡、賣咖啡；學校也設有心理諮商、藝術治療，設備相當齊全。

由此回顧此次台中老師被刺傷的事件，校內設有專輔教師，那是否有足夠人力支援，讓全校老師及行政能充分合作、一起解決問題，避免在上課的老師和學生起衝突？澳洲經驗，或許可作為台灣的參考。