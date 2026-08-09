詐騙案無法洗白疫苗荒

歷史的記憶或許會隨著時間推移而淡化，但那些曾經深深刻印在老百姓骨血裡的焦慮、恐懼與痛楚，絕不該被政治算計輕易抹去，更不容許被當權者惡意竄改。一件慈濟在採購疫苗過程中遭到無良掮客詐騙的司法案件，竟被執政黨與特定側翼當作「政治洗白」的絕佳工具。他們大言不慚地要求在野黨、地方政府、柯文哲，還有台灣人民必須向當年的防疫指揮官陳時中道歉。這種將過去的施政失能包裝成先知、將傲慢專斷粉飾為保護民眾的操作，不僅是邏輯錯亂，更是對台灣人民集體記憶與情感的極大侮辱。

時間倒轉回二○二一年夏天。那是一個全台灣人都難以忘懷的噩夢。當本土疫情如海嘯般爆發時，我們面對的是一個把超前部署掛在嘴邊，實則毫無準備的防線。當時的台灣，沒有足夠的口罩與快篩，最致命的是，沒有足以保護人民生命安全的國際認證疫苗。

相信許多人仍記得，那時街頭瀰漫著令人窒息的恐慌。多少人為了那微乎其微的「疫苗殘劑」漏夜排隊？聽聞有殘劑釋出時，一群人宛如百米衝刺般狂奔，在診所門口摔跤倒地，只為求得一劑安心。身為父母，眼睜睜看著孩子暴露在病毒高風險下，卻苦等不到疫苗的煎熬，至今依然令人心有餘悸。然而，與社會恐慌形成強烈對比的，是中央政府的冷血傲慢。許多地方首長心急如焚想動用預算自購疫苗，換來的卻是中央防疫指揮中心一句冷冰冰的「疫苗數量充足」，從而遭到全面封殺。

執政黨當時傾國家之力護航未經完整國際認證的高端疫苗，硬生生擋下原本可及早布局的ＢＮＴ疫苗採購案。每天的防疫記者會淪為一場不受監督的「陳時中造神」運動。神壇上，官員享受著光環；神壇下，卻是百業蕭條、萬民受苦。台積電、鴻海、慈濟等企業及民間團體，被迫扛起本該是國家機器的責任，委曲求全地在國際間尋找救命貨源。

執政黨及其側翼如今拿著慈濟遭詐騙的案件大作文章，試圖證明「當初勸阻你們買，是怕你們被騙」，完全倒果為因！如果政府能提供充足、安全的疫苗，老百姓和民間團體怎會被逼到絕境，必須自己去面對險惡的國際市場？政府失能在先，逼得民間自力救濟；當民間遭遇坎坷，這個政府不僅毫無愧疚，反而覺得自己非常「英明」？當年首批ＢＮＴ抵台時，官員大搖大擺跑去接機、強硬要求撕下布條的傲慢嘴臉，台灣人難道全忘了嗎？

這一千五百萬劑由民間捐贈的ＢＮＴ疫苗，是解決台灣當時燃眉之急的救命索。這份無可抹滅的功勞，完全屬於出錢出力的民間社會與堅韌的台灣人民，絕對不屬於當年千方百計卡疫苗、推高端的執政團隊。民進黨可以繼續動用媒體與側翼洗腦，但歷史的傷痛永遠洗不白。我們拒絕遺忘那幾年的恐慌與淚水，該道歉的，從來都不是為了救命奮不顧身的民間團體、企業組織和地方政府，而是那些把政治利益，無情凌駕於人民生命之上的當權者！