星期透視／虛晃監委提名只為強化對立？

針對賴清德總統所提第七屆監察委員人選，立法院於上周四召開全院委員會公聽會，邀請學者專家提供意見，筆者忝為受邀者之一。

民進黨立委及部分學者特以藍白立委過往否決總統提名大法官與通傳會委員為例，指出非理性的杯葛已導致政府功能缺損，故呼籲在野黨立委勿再重蹈覆轍，阻礙監院的正常運作。然而，一味要求在野黨照單全收，有權提名的總統又是否展現求全的態度？從旁觀察，答案似乎是否定的。

自二戰以來，美國國會有六成以上時間是在野黨占多數，但歷任總統提請國會行使同意權的人事案，不通過比率僅百分之一。如此之低，乃因總統提名前多先諮詢重量級與相關國會議員，政媒界稱為「參院禮貌」，取得背書後才敢咨文提名。提名後，總統更會主動致電議員爭取支持。若議員反映普遍不佳，則多會主動撤回提名避免被否決的尷尬。歷史上，平均約有一成被提名者，未待國會投票便遭撤換。賴總統提名前是否也曾與在野黨進行類似的溝通？

此外，監察委員雖可獨立行使職權，但形成決策仍採合議制；故而，如同立院，少數黨派難以影響大局。總統提名這樣一個合議制機構成員時，照理可包容部分在野黨人選，以利人事案平和通過。但賴總統不為此圖，不僅未保留部分席次給在野黨，被提名者甚至還包括讓國民黨恨得牙癢的黨產會人士，整份名單在黨派分布上看不出有求全善意。提名前後既未進行有效溝通，名單又滿是綠友友，希望在野黨照單全收，豈不橫柴入灶？

被提名者若為一時俊彥，且以滿足監院功能為考量，在野黨就算反對，恐怕也因缺乏正當性得不到國人支持。但監察委員工作繁重，賴總統所提人選卻年齡偏高，明顯已違背監院功能。名單中最年輕者為五十七歲，而六十至六十九歲者便占了六成三，同樣的年齡層在立法院則只占一成五。

尤其院長被提名人陳永興的七十五歲高齡更是值得關切，六年前陳菊就任院長時還僅有七十歲，但就職後便病痛纏身，後期更請假臥床超過一年，對監院運作極其不利。美國的「政府課責署」功能與監院相當類似，成立百年來領導人平均年齡為五十三歲，可見監督政府功能沉重，非中壯世代恐難勝任。賴總統不以國內外經驗為師，堅持提名老人擔綱，真正目的難道便是要弱化監院？

此外，概觀被提名者的背景與專長，顯然也與監院的功能存在差距。例如，有七位乃因「對人權議題及保護有專門研究或貢獻」而獲得提名，但監院主要功能乃在查察官員的不法與瀆職，人權保護僅是執行該職能時所獲致的可能效果。但賴總統卻捨本逐末，以提名人權背景者為優先；若將被提名者自稱的專長包括在內，將近六成被提名者均與人權工作有關。至於國人最擔心的工程弊端，卻反而沒有任何被提名者具有相關專業。

這份充滿缺失的名單，顯然為在野黨的審查，添加了不少攻擊的砲火。但這些缺失賴總統不可能毫無所知，若明知卻還要硬提，便讓人不能不質疑：提名目的究竟是在為國舉才，還是想藉此提供薪柴，讓政黨對立的火燒得更熾熱？

（作者為文化大學政治系特聘講座教授）