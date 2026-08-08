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把握當下向父親說出感謝

聯合報／ 洪金鳳／行政人員（高雄市）

爸爸在世時，每年父親節，隔海而居的我，不是寄紅包就是買禮物寄給他，偶爾排到假期，就帶著兒子們回家探視他，讓他感受到兒孫們承歡身旁的幸福，他雖然口中沒說，但從他笑不攏的表情及大口喝酒的行徑裡，我看到他有著「兒孫齊聚一堂」的幸福感。

爸爸是個樸實、沒有太多物質欲望的人，媽媽在世時，和媽媽總是粗茶淡飯；家裡物品他們都會自己打造，譬如桌椅、雞鴨寮房等，所吃的菜都是自種，養雞生蛋，凡事自給自足，日子過得平凡平安，心裡最大的盼望是兒孫們生活無憂。

一直到嚴重中風前，爸爸的小日子都過得愜意自在，閒來無事就到海岸邊釣魚，釣到鮮魚就為餐桌加菜，或冷凍起來，等我們回家再煮湯與我們分享。我們都是爸爸心中的寶貝，即使都已長大成家，但在他心中，我和弟弟永遠都是長不大、需要他愛護的孩子。

他有任何事會跟我商量，我給的建議他也照單全收，疼愛憐惜之情展現在和我的互動中，只不過這樣的幸福在他臥病在床、對我們不識之後，就戛然停止。一一○年入冬之際，他在睡夢中離開人間，也帶走我僅存的那份無私父愛；與他相處的點滴，只能化為記憶與懷念。

希望有父親的兒女，能把握短暫的世間情，好好利用父親節給予父親最溫馨的記憶，並以口說方式表達自己最深的感謝！別像現今的我，只能存有「子欲養而親不待」的遺憾。

父親節 中風 爸爸

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